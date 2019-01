Los vecinos retomarán las protestas por los nuevos retrasos del soterramiento

"La máquina no anda. Estaremos sin tren tres meses por las obras del túnel de Carbayín y sin financiación ni plazos para la obra del soterramiento", aseguró ayer David García, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías en Langreo. Ese es el resumen que realiza el colectivo de la situación por la que atraviesa la línea de Feve Gijón-Laviana y el proyecto inconcluso para eliminar el corsé férreo. "Retrasos y compromisos incumplidos una vez más", apuntó David García, que advirtió de que la plataforma "seguirá en la calle, detrás de la pancarta, hasta que el proyecto sea una realidad".

La próxima movilización tendrá lugar el próximo jueves en La Felguera. La plataforma exigirá "plazos y financiación concreta para el soterramiento" y denunciará el corte de la línea durante tres meses, desde el 1 de diciembre, desde El Berrón a Laviana para reforzar el túnel de Carbayín. Más de mes y medio después de que los trenes dejasen de circular por el valle del Nalón el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) no ha justificado que fuese necesario interrumpir la circulación, dijo el portavoz del colectivo, que defendió que los trabajos se acometiesen durante la noche. "No tenemos información por la actitud dictatorial de la presidenta del Adif", comentó, tras asegurar que desde el martes la empresa Alsa se ocupa del transporte alternativo entre Laviana y El Berrón, que ha registrado una "disminución de pasajeros, con una media de diez por trayecto y con incumplimientos de horarios".

El tiempo de viaje se incrementa respecto a lo que tardaba el tren lo que ha provocado, aseguró García, que los viajeros se hayan decantado por "el servicio de autobús desde el valle a Gijón, que esté desbordado, con determinadas horas en las que se tienen que duplicar los servicios". "El futuro de esta línea es muy negro", dijo. Respecto a la cuantía incluida en el proyecto de Presupuestos del Estado para el soterramiento y la renovación de la línea Gijón-Laviana, la plataforma, de 11,2 millones, afirma que "es irreal". "Se están riendo de los ciudadanos. Cuando gobernaba el PP preveía que la inversión necesaria era de 20 millones, ahora con el PSOE se habla de 40 millones y en el presupuesto meten 11,2 millones, que nos tememos que no sean para el soterramiento ya que como también incluyen la electrificación de la línea", remarcó García, que reclama al Gobierno central que comunique qué cantidad corresponde a la obra langreana.

Criticó también que no se cumplirán los plazos para licitar la obra. "Nos comentaron que se suscribiría el convenio a finales de enero pero dados los trámites que faltan no dará tiempo y nos meteremos ya en febrero", señaló el portavoz del colectivo, que añadió que "es nuevo retraso y lo tienen que asumir todas las administraciones". David García defendió que el Principado recurra a "otra vía" que no sean los fondos mineros para ejecutar la urbanización dados los precedentes. Además, criticó el "talante" del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, con la plataforma. "Llevamos 17 meses esperando una reunión", recalcó. El colectivo valora "ir a su despacho o a los actos a los que acuda para que nos reciba", afirmó.