Una disputada segunda eliminatoria reunió a once cantantes en El Entrego

Once intérpretes (cinco en categoría absoluta, cuatro en aficionados, una en menores de 18 años y otro más en infantil) disputaron la segunda ronda eliminatoria del XXI Concurso de canción asturiana de San Martín del Rey Aurelio. Fue una gala en la que tuvo muy buena acogida entre el público la norma de evitar la repetición de canciones y la interpretación al piano de la primera pieza del año.

En la modalidad absoluta, Eloy López Cuello, de Santa Bárbara, interpretó "To padre trae escarpinos" y "Voy pa Llanes", mientras que Manuel Arenas Pérez, de Avilés, se decantó por "Langreo se queda triste" y "De la raíz del manzano". Rubén Barredo, procedente de Villaviciosa, eligió para su repertorio "Dicen que tú y yo morena" y "Facer un horru" y el mierense José Manuel García Álvarez cantó "Si quieres que te cortexe", "Ayer me dixo to madre" y "La carbonera", esta última al piano y dentro del apartado de canción minera. "Alegre y contenta" y "Sacalo con garabatu" fueron las piezas escogidas por Ángeles Quero, de Piloña, para cerrar el cartel en categoría absoluta.

Guzmán González Gutiérrez, llegado desde Lugones, participó en el apartado de aficionados con "Cuando vienes de arrendar" y "El aire me apagó la vela". En la misma categoría Germán Riera Menéndez, de Pravia, cantó "Mineru quiero ser madre" y "Dos villas tiene Langreo"; el avilesino José Luis Rodríguez interpretó "Lo mejor del mundo Europa" y "Per debaxo del puente"; y la gijonesa Dorinda García Rodríguez incluyó en su actuación "Yendo camín de la Pola" y "A vivir a la montaña".

También hubo tiempo en la segunda ronda eliminatoria del certamen de El Entrego para que los jóvenes valores de la tonada desplegaran su talento. Vanesa Seña Chaves, de Gijón, cantó en la categoría de menores de 18 años "El corru de Santa Clara" y "Soy de Pravia". En infantil, el avilesino José Fernández Ramos interpretó "La mariñana" y "Xunce les vaques Ramona".