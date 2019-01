Enrique Fernández: "Ha sido un inmenso honor ser regidor estos últimos ocho años"

"Ha sido un inmenso honor liderar la lista del PSOE de San Martín en 2011 y 2015 y ha sido un inmenso honor ser elegido por los vecinos como alcalde en ambas ocasiones, pero es momento de dar un paso al lado". Con estas palabras justificaba ayer Enrique Fernández su decisión de no volver a liderar la lista municipal socialista en el concejo y apartarse de la política municipal.

Fernández aseguró que ha sido una labor "noble, apasionante y exigente" y agradeció el "apoyo y colaboración de mis compañeros del PSOE y del Ayuntamiento, de mi familia y de mis amigos". "Creo que ocho años es un período razonable para dar paso a otros compañeros. Es un tiempo en el que ha ocurrido de todo, pero puedo decir que de los bueno he disfrutado y de lo malo he aprendido", aseguró.

El regidor de San Martín hizo balance de lo conseguido es estos últimos ocho años para remarcar que "se han hecho avances significativos en el concejo" con los "escasos recursos disponibles" y siempre con la idea de que esas inversiones "no supusieran restricciones para los vecinos que menos tienen". "También quiero pedir disculpas por los errores que haya podido cometer, pero han sido sin ánimo de perjudicar a nadie". También resaltó el alcalde que "mantendré mi compromiso como alcalde hasta que me toque dejar de serlo y pudo decir que en los próximos meses habrá proyectos muy importantes para este concejo".

Fernández no quiso hacer cábalas sobre su futuro político, pese a que su nombre ha sonado como futurible consejero si el PSOE gana las elecciones autonómicas. "El paso que doy es un paso al lado en las responsabilidades municipales. Yo sólo puedo hablar de lo que ahora mismo puedo considerar como cierto; no puedo entrar en conjeturas porque no creo que sea inteligente y no procede". Y añadió: "Dentro de lo que son cuestiones de futuro sólo sé que voy a mantener mi compromiso con la Alcaldía hasta mayo o junio y, a partir de ahí, lo que puedo tener como certeza es que tengo un puesto de trabajo como profesor del área de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo, que actualmente tengo reservado en excedencia por cargo público. Soy consciente de que hay quinielas y ha habido elucubraciones, pero lo que puedo decir es esto".