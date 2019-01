Valgrande, abocada a la huelga: "Tuero actuó como un hooligan impresentable"

José Ramón Tuero abandonó ayer el cargo de director general de Deportes, para incorporarse como edil al Ayuntamiento de Gijón, dejando a su espaldas un buen incendio en la estación de Valgande-Pajares. Los trabajares tramitaron ayer oficialmente el preaviso de huelga por la tardanza en entregarles la ropa de trabajo invernal. El colectivo ha pasado del enfado a la indignación tras ver como Tuero les reprochaba el lunes su actitud, afeándoles que llevaban mes y medio parados (por falta de nieve) y cobrando, además de poner en duda las verdaderas intenciones de la plantilla. Los trabajadores afirmaron ayer que Tuero actuó "como un hooligan impresentable". Pidieron la intervención del Consejero Consejero de Educación y Cultura para poner orden "ante tanto despropósito".

Los trabajadores de Pajares reclaman un acuerdo que evite los paros, "en bien de la plantilla, los usuarios y por la incidencia directa e indirecta para la dinamización económica en la comarca que representa Valgrande". Partiendo de esta premisa, se mostraron indignados y agraviados, apuntando todo su malestar hacia el ya exdirector general de Deportes, José Ramón Tuero. Le pidieron que "no insulte" y le recordaron que "lo de estar parado" podría aplicarse a "algún" político, señalando el "bajo perfil" de Tuero para "lograr inversiones de calado en Pajares". Remarcaron que tal afirmación "atenta contra nuestra dignidad ante la opinión pública y es impropia de una persona que se considera socialista".

Los días de paro están convocados para el 2, el 8, el 17 y el 20 de febrero. La plantilla sostiene que se ha visto empujada a tomar esta medida ante la falta de respuesta a sus demandas. Dicen estar "abiertos al diálogo" con el Principado. Ayer insistieron en no entender la postura del Principado: "Reconocen que este año la ropa se entregará tarde o no se entregará. Hay trabajadores a los que se les entrega cada tres años y otros han tenido que reponer de su propio bolsillo para estar presentables de cara al público. No son cuatro trapos como pretende hacer creer, es la dignidad y la integridad y salud de los trabajadores". La plantilla remarcó que el último mes y medio, en contra de los dicho por Tuero, han tenido una alta actividad laboral pese a estar las estaciones cerradas por falta de nieve: "No hemos estado de brazos cruzados como afirma. Es la plantilla la que hace funcionar la estación pese a la precariedad y falta de medios, con su compromiso, dedicación y profesionalidad. Sin nieve se cobró, como es lógico, pero también se han realizado numerosas labores de mantenimiento y mejoras muy importantes para la estación, que cubierta de nieve no se podrían realizar. Hablamos de la reparación y reposición de paravientos, desbroces, acondicionamiento de pistas e instalaciones, reparaciones de remontes, telesquíes y maquinaria...".

Los trabajadores de Pajares recibieron ayer el apoyo de la alcalde de Lena, Genma Álvarez: "Se trata de reivindicaciones justas y espero que las partes lleguen a un acuerdo lo antes posible. Son más de cincuenta los trabajadores afectados y no es de recibo que no dispongan de ropa de abrigo apropiada con las condiciones meteorológicas que hay en la estación", señaló la regidora.