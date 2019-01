"Los atragantamientos causan más muertes que los accidentes de tráfico"

"Los atragantamientos son demasiado frecuentes y causan más fallecimientos que los accidentes de tráfico", advirtió el doctor Ramón Rodríguez, Director del Área de Gestión Clínica de Urgencias del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Lo dijo en la charla titulada "¿Qué puedo hacer si mi hijo se atraganta?", dentro del ciclo de actividades relacionadas con la salud que organizan la Gerencia del Área Sanitaria VII del SESPA y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El acto, en esta ocasión, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Aller.

El dramático suceso acontecido en Gijón la pasada Nochevieja, con el fallecimiento de un niño por atragantamiento con una uva, ha despertado el interés general sobre el modo de proceder en este tipo de accidentes. En este sentido, el doctor Rodríguez protagonizó una charla eminentemente práctica, enfocada a proporcionar unas nociones claras. "La actuación inicial determina en gran medida las opciones de supervivencia del atragantado", aseguró el doctor. La primera parte de la exposición se dedicó a la prevención, a la minimización de los riesgos, "una serie de pautas de sentido común con las que se podría evitar buena parte de las 1400 muertes anuales por atragantamiento". Así, el doctor Rodríguez recalcó la importancia de supervisar mientras los niños están comiendo, procurando que no hablen, corran ni jueguen al mismo tiempo. "Los niños aún no tienen las vías respiratorias completamente desarrolladas, por lo que es especialmente importante estar vigilante mientras comen", insistió el facultativo. Masticar, meter en la boca trozos pequeños y no hablar y tragar al mismo tiempo evita disgustos a cualquier edad. "En los menores de cuatro años hay que estar muy atentos a la ingesta de nueces, carnes y trozos de queso", alertó Rodríguez. De hecho, más del 60 por ciento de los casos de atragantamiento en niños tiene relación con los frutos secos. "Son medidas sensatas y simples que tendemos olvidar porque pensamos que estas cosas no nos ocurrirán".

El especialista de urgencias, con el apoyo de varios muñecos y la participación de público presente, mostró cómo se ha de reaccionarse una vez producida la obstrucción de la vía aérea. "La llamada al 112 debe ser inmediata, proporcionando información completa", remarcó. Para añadir que "el tiempo es vital en estos casos".

Mientras llega la ayuda, también es posible actuar. El ponente mostró los movimientos que se pueden hacer con lactantes, niños y adultos. El lactante ha de ser sostenido con firmeza sobre el antebrazo, sujetando su cabeza, para darle una secuencia de cinco golpes en la zona interescapular con el talón de la mano para, a continuación, dado la vuelta, presionar cinco veces con dos dedos sobre el tórax.

En niños y adultos, con el cuerpo inclinado hacia adelante, golpes secos en la espalda y posterior compresión torácica. Y, en los supuestos de pérdida de consciencia, habría que proceder de modo similar a la reanimación cardiopulmonar, con boca a boca y compresión en el pecho.

"Hay que tener en cuenta algo esencial: la tos es buena, pues significa que está entrando y saliendo aire. Hay que dejar que tosa sin golpearlo", alertó el especialista, que también realizó demostraciones de la conocida maniobra de Heimlich, no apta en los lactantes. "Todos cumplimos un papel en un caso de atragantamiento y no hacer nada tiene consecuencias dramáticas", señaló el doctor Rodríguez. El experto apunta a los restaurantes, lugares de juegos y el hogar como los sitios en los que hay mayor posibilidad de sufrir o ser testigo de un atragantamiento.