La dirección de Hunosa revisa la viabilidad de los proyectos que desarrolló Mallada

En su última aparición como presidenta de Hunosa, el pasado mes de junio, María Teresa Mallada se desplazó hasta la localidad sierense de Lieres para dar a conocer el avance del centro logístico de tratamiento de madera para biomasa que se levantaría en las antiguas minas de Solvay. Mallada, que encabeza ahora la lista del PP para las elecciones autonómicas, anunció incluso que acababan de sacar a concurso la compra de una máquina astilladora. Sin embargo, el actual presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, anunció el lunes en Siero que posponían el proyecto hasta conocer el plan de negocio. Y es que la actual dirección de la hullera se encuentra revisando todos los proyectos que encabezó Mallada cuando estuvo al frente de Hunosa.

La revisión no significa necesariamente que vayan a rechazar los proyectos. La idea es analizar su viabilidad y, en caso positivo, seguir adelante con ellas. Asimismo, también se están estudiando nuevos desarrollos.

Sí que hay iniciativas que se han mantenido a pesar del cambio en la directiva. Este es el caso de los convenios de investigación vinculados al campus de Mieres, que se han renovado. Aquí se enmarca el convenio de I+D -que finalizaba en diciembre del año pasado-, como la cátedra Hunosa. También entra dentro de estos acuerdos la actividad en el aula Hunosa de la Biomasa y la Geotermia, que sostiene no ha cesado su actividad. De hecho, todavía ayer recibieron una visita de los alumnos del instituto Santa Bárbara de Langreo. Es más, desde la hullera se aseguró que "siempre hemos creído que la relación entre empresa y universidad debe ser un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier región". Un argumento que utilizaron para avalar la continuación de su relación con la entidad académica.

Otra de las iniciativas que tampoco han dejado de lado es la geotermia a través del agua de mina y la puesta en marcha de una red de calor que lleve esta energía al centro de la villa mierense. La iniciativa está financiada parcialmente con una subvención de 503.125 euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y actualmente se encuentra con las obras iniciadas. Tampoco se ha dejado de lado el desarrollo de esta iniciativa en el valle del Nalón, concretamente a través del agua de mina que sale del pozo Fondón, en Langreo.

Peor suerte ha corrido la puesta en marcha del centro logístico de tratamiento de madera para biomasa en las antiguas minas de Solvay. A pesar de lo avanzado que parecía estar el proyecto, ya que se había desarrollado la nave que se utilizaría para el tratamiento secado y distribución de la biomasa y también se había anunciado la licitación de una máquina astilladora, Hunosa ha decidido ahora posponerlo "sin fecha". Gregorio Rabanal, que se entrevistó con el alcalde de Siero, Ángel García, afirmó que la empresa estaba estudiando el plan de negocio del proyecto. "Cuando esté claro se verá, lo que no se puede es empezar y luego analizar el plan de negocio", explicó el presidente de Hunosa. Y fue más allá, señalando que "había una previsión para hacer una determinada instalación con una determinada capacidad de producción, pero luego no estaba clara su continuidad". En este sentido, no es que rechacen el proyecto, sino que están tratando de "asegurar que esa producción tenga una venta antes de lanzarnos a poner en marcha la planta".

El centro de Lieres, como habían asegurado en su presentación hace medio año, permitiría aprovechar más de 4.000 hectáreas de masa forestal, además de otros activos de la hullera.