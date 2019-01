Los hosteleros apoyan a la plantilla de Pajares, pero exigen un acuerdo para evitar la huelga

Hosteleros y usuarios apoyan la reivindicación de los trabajadores de la estación invernal de Valgrande-Pajares contra la dirección general de Deportes por la falta de entrega de la ropa de trabajo para esta temporada. Eso sí, matizan que la convocatoria de huelga -prevista para los días 2, 8, 17 y 20 del próximo mes- supondrá un "daño irreparable" para la estación y para los negocios relacionados con el turismo de invierno. Es por eso que reclaman a la Consejería de Cultura, Educación y Deportes que facilite ya un acuerdo con la plantilla del complejo de Lena. Los trabajadores mantuvieron ayer una reunión con responsables del área regional, pero sin llegar a ningún acuerdo.

El presidente de la asociación Asturcentral, Luis Núñez, señaló que "tenemos que apoyar lo que piden los trabajadores porque es lo justo". "No es de recibo que, a estas alturas, aún no hayan recibido su ropa para esta temporada", añadió. Desde su punto de vista, esta situación "atenta contra las normas de seguridad en el trabajo". Además, destacó que "sin estos empleados no tendríamos estación, no se podría abrir aún con nieve".

Pero en este apoyo, hay "peros". Los pone la Plataforma Pro Valgrande-Pajares -unión de comerciantes, hosteleros, clubes de esquiadores y otros usuarios-. Aunque la entidad reitera el apoyo manifestado por Núñez, matiza que "queremos manifestar nuestro nuestro desacuerdo con la huelga".

Un paro en la actividad, después del retraso en la apertura de la campaña por falta de nieve, supondrá "un daño irreparable para nuestra estación. Traerá perjuicios importantes y claros para toda la comarca". Y van más allá: "También llevará pareja una pérdida importante de usuarios y un daño a la imagen del complejo, poner en juego una reputación que tanto nos costó recuperar". La solución, para la Plataforma, está clara. Pasa porque las partes "se sienten a negociar de manera urgente al objeto de alcanzar un entendimiento". Y tendrán que hacerlo, añadieron, "con tiempo suficiente para no alterar la planificación de los esquiadores y mitigar el riesgo de que se deriven usuarios a otros complejos".

La entidad pro Valgrande-Pajares también denunció "los importantísimos retrasos que, de manera injustificada, se están llevando a cabo desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes". Unas demoras, según la versión de la plataforma, "relativas a todas las contrataciones de la estación de Pajares, entre las que estaría la ropa de trabajo de personal". Concluyen con una posición firme: "Es una situación que se viene repitiendo de manera continuada y que no podemos consentir".