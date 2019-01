José Álvarez "Quirós": "Soy un político de calle, prometo esfuerzo y mucha dedicación"

"Agradezco la confianza que mis compañeros han depositado en mí. Prometo esfuerzo y mucha dedicación y es lo mismo que pediré a las personas que me acompañen en la lista". Así recibió ayer José Ángel Álvarez Fernández, conocido popularmente como "Quirós" y actual concejal y primer teniente de alcalde de San Martín del Rey Aurelio, la decisión de la ejecutiva local del PSOE de que encabece la lista a la Alcaldía en los comicios del próximo mes de mayo. Álvarez es la apuesta de la dirección, pero por el camino podría presentarse alguna lista alternativa, algo que no parece muy probable. La asamblea en la que se votará la candidatura se celebrará los días 29 y 30 de enero.

Álvarez se mostró prudente hasta saber si finalmente será el candidato a la Alcaldía. "Esto es un primer paso porque el proceso acaba de comenzar y no quiero entrar en muchos más detalles hasta que sea la asamblea. En cualquier caso estoy muy agradecido por la confianza que las puesto en mí los compañeros; ahora toca hacer equipo para acabar de configurar la lista municipal que propondrá la ejecutiva", argumentó el aspirante.

El primer teniente de alcalde de San Martín sí se definió como político, como declaración de intenciones de lo que la ciudadanía puede esperar de él si alcanza la Alcaldía. "Me considero un político de la vieja escuela, soy más de calle que de despacho. Me gusta estar cerca de la gente y de los problemas que tienen los ciudadanos". Y añadió: "Lo que puedo prometer es esfuerzo y mucha dedicación y es lo mismo que pediré a las personas que me acompañen en la lista".

Prejubilado de la minería, Álvarez se retiró con la categoría de vigilante en el pozo María Luisa, en Langreo. Llegó al Ayuntamiento como concejal en 2011 y repitió en el siguiente mandato. Es prejubilado de la minería y se retiró con la categoría de vigilante en el pozo María Luisa. Es de Lantero, núcleo próximo a El Entrego. En la actualidad, además de ocupar el cargo de teniente de alcalde, es el edil de Obras, Urbanismo, Compras y Personal.

Álvarez relevará como cabeza de lista municipal a Enrique Fernández, que lideró la candidatura socialista en los comicios de 2011 y 2015. En ambas citas alcanzó la Alcaldía. Fernández expresó el martes su decisión "personal y voluntaria" de "dar un paso al lado" tras una etapa "apasionante, pero también exigente" en la política municipal. Su nombre ha sonado como futurible consejero en caso de victoria del PSOE en las autonómicas.