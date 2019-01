Langreo potencia su oferta cultural para escolares con más teatro

El Ayuntamiento de Langreo potenciará este trimestre su oferta cultural para escolares. Al habitual ciclo "Teatro y música pa neños y neñes" se sumará dos representaciones teatrales dirigidas de forma específica alumnos de Secundaria. En total, serán cuatro montajes. Las representaciones tendrán lugar en el teatro de La Felguera.

Dentro del apartado de teatro para Secundaria, el martes 29 de enero, a las 10.30 horas, se representará "La comedia de las ilusiones", de "Teatro Kumen", con texto original de Pierre Corneille, adaptado por José Ramón López, también se ocupa de la escenografía y de la dirección.

"The End of the Beginning" se llevará a escena el 11 de marzo en una doble función, a las 10.15 y a las 12.15 horas, a cargo de la compañía "Moving on". Según sus creadores, a través del "suspense de una situación límite, nos metemos de forma irónica y con mucho humor con el tema de inmigración y las injusticias que muchas veces ocurren en las fronteras. Veremos tres historias paralelas que nos provocan a pensar en el futuro de Europa y el mundo en un clima de levantamiento de restricciones y refuerzo de identidades nacionales". Será en inglés, con una duración aproximada de 65 minutos.

El 5 de febrero, a las 10.30 horas, se organizará el concierto didáctico "La percusión na música'l país", dirigido a Educación Primaria. Será a cargo de los alumnos de la Escuela de Música Tradicional de la banda de gaitas "Conceyu de Llangréu".

A la misma hora, pero el martes 19 de marzo, se representará la obra "El viaje de Dorothy", de "Fantastique Company". La obra está dirigida a niños de entre 4 y 10 años.