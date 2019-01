Roban las herramientas a un operario que estaba en un poste en Moreda

Suceso rocambolesco en el centro de Moreda (Aller). Alguien robó a un operario de una compañía telefónica, que estaba subido a un poste trabajando, la caja de herramientas que había dejado al pie de la escalera. Fue tan inesperado que, a pesar de estar en una calle céntrica, nadie lo vio: "¿Quién iba a pensar que alguien tendría esa ocurrencia?", señalaron los testigos.

Los hechos tuvieron lugar en torno al mediodía. Ocurrió en la calle Hermanos Miranda, a escasos metros de un supermercado. El operario tenía que hacer unas labores de mantenimiento y desplegó una escalera alta, para acceder a lo alto del poste. Como no podía subir con todas sus herramientas, llevaba un cinturón con los útiles que necesitaba y el resto quedaron en la calle. Era una caja de grandes proporciones, pero fácil de transportar.

"¡Eh, que me robaron las herramientas!", exclamó el hombre cuando bajó del poste. "No sabíamos qué decir, porque la verdad es que nadie estaba mirando", afirmaron algunas de las personas que estaban en el lugar. El operario entró en los comercios del entorno, en busca de testigos. El hombre alertó de lo ocurrido en las dependencias de la Policía Local y en el cuartel de la Guardia Civil de Caborana. Cursó la correspondiente denuncia pero, por el momento, no se ha encontrado al culpable. "Parece más un acto de maldad que un robo", afirmaron fuentes de la investigación. El valor de las herramientas no era mucho.