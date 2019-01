Estudiantes del IES Sánchez Lastra, premios extraordinarios

Tres alumnos de un mismo Instituto, el Sánchez Lastra de Mieres, consiguen destacar entre los diez mejores en los Premios Extraordinarios al rendimiento que otorga anualmente la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.

Diego Martín Fernández, segundo premio; Adriana Rodríguez Flórez, cuarto premio, y Manuel Fernández Álvarez, noveno premio, todos ellos alumnos del IES Sánchez Lastra, han sido distinguidos por la Consejería de Educación del Principado de Asturias con los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en el curso académico 2017-18.

Sus expedientes académicos de sobresaliente a lo largo de toda la Secundaria, unidos a los buenos resultados obtenidos en la prueba organizada por la Consejería, los sitúa entre los diez mejores alumnos del Principado de Asturias. Para Diego Martín Fernández "ha sido algo inesperado, pero muy gratificante. Además de recibir el Premio, me hizo especial ilusión la invitación de la Fundación Princesa de Asturias al acto de entrega de los Premios". En un futuro le gustaría encaminar sus estudios al campo de la Biología o la Biotecnología. Asimismo, Adriana Rodríguez Flórez comenta: "He sentido una enorme satisfacción y he visto que el esfuerzo siempre acaba dando sus frutos". Aún no tiene claro hacia dónde dirigir su carrera profesional. Por un lado, está su interés por la Psicología o la Filosofía y, por otro, la Medicina. Por su parte, Manuel Fernández Álvarez se siente "orgulloso por el reconocimiento otorgado". Tiene sus objetivos claros para el futuro, realizará el doble grado de Física y Matemáticas o estudios de Física.

El director del IES Sánchez Lastra, Domingo Alonso Gavela, mostraba la satisfacción de todo el profesorado del centro por este premio, trasladando su felicitación no solo a los alumnos premiados, sino también a sus profesores, y de manera especial a sus familias, a las que ha querido agradecer "el entorno favorable y el ambiente de trabajo que propician a sus hijos".

El éxito académico de estos alumnos no solo se debe a la adquisición de unos contenidos en el aula, sino también a su participación de forma activa en todos los programas que se llevan a cabo en el centro, lo que les ha permitido desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales y personales. Así, desde su llegada, en el curso académico 2014-15, cursan sus estudios en el Programa Bilingüe, donde no solo se imparten asignaturas en inglés, sino que también destacan los talleres, que se desarrollan las tardes de los jueves. Raquel Vázquez, coordinadora del programa, señala: "Estos talleres fomentan las actividades interdepartamentales, permitiendo que los alumnos aprendan y practiquen el idioma de una forma lúdica e interesante".

También participan en el Programa de Altas Capacidades enfocado a la ampliación de conocimientos del alumnado. Su coordinadora, Desirée Ordiz Blanco, explica que "este tipo de programas promueven el desarrollo de todas las capacidades del alumnado, así como su participación en concursos a nivel nacional. Programas como el de Altas Capacidades ayudan a normalizar y a integrar a estos alumnos en el centro. Es una medida muy importante para atender la diversidad". Además, colaboran con el Programa de Biblioteca escolar, lugar activo del centro en el que se desarrollan múltiples actividades en torno a la lectura y las artes en general. Esther García de la Rosa, coordinadora de la biblioteca, manifiesta: "No puedo dejar de agradecer a estos alumnos galardonados su implicación en todas las actividades propuestas por la Biblioteca escolar, desde su colaboración en los clubes de lectura que se realizan en los recreos hasta su participación en todos los concursos de creación artística".

La concesión de este premio, además del reconocimiento por parte de toda la comunidad educativa, conlleva una cuantía económica y la posibilidad de optar al mismo premio nacional.

Destacar también el Premio Extraordinario de Formación Profesional, otorgado a Emilio Esteban Rodríguez, alumno de ciclo formativo de grado superior de Fabricación Mecánica del IES Sánchez Lastra.