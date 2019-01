Javier Álvarez, de "10"

Con mucha fuerza. Así fue el concierto que ofreció ayer en la Casa de Cultura de Mieres el cantautor Javier Álvarez, que presentaba su nuevo trabajo discográfico, tras diez años sin grabaciones -que no sin trabajo-. Lo hizo ante un público bastante entregado, que quiso conocer los temas del disco "10" y también recordar algunos de sus éxitos de siempre.

El de Javier Álvarez se enmarca dentro del programa musical impulsado por el Ayuntamiento de Mieres, que ha apostado por traer a la villa artistas consagrados, como "Surfin Bichos", "Sex Museum" o "Depedro". Álvarez explicó antes del concierto que iba a mostrar su nuevo disco, "que es muy cortito", estrenando además nueva banda. También "caerán algunos éxitos del pasado, juntaré lo nuevo con lo viejo".

En los últimos años el cantautor, pese al silencio discográfico, ha seguido trabajando constantemente: "No he parado de hacer música, lo que he dejado es de sonar en las radios. Siempre he estado activo, aunque es verdad que llevaba tiempo sin componer un álbum entero".

El concierto de ayer -empezó pasadas las ocho de la tarde- se celebró en el auditorio de la Casa de Cultura, si bien en los últimos meses se ha recuperado el antiguo auditorio de Cajastur, ahora llamado Mieres Centru Cultural, cuyos primeros espectáculos han resultado ser un éxito de público. Entre "Sex Museum", "Depedro" y "Trash-Tornados" pasaron por el espacio escénico más de 1.200 espectadores.

El próximo día 12 de marzo será el turno de Vinila Von Bismarck, y el 22 de febrero, de "Kurt Baker y Soulbreaker".