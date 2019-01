Herida muy grave una mujer de 69 años al ser atacada por un pitbull en Langreo

Una mujer de 69 años, Julia F. A., vecina de Otero, resultó ayer herida muy grave tras ser atacada por un perro de raza pitbull en Pando (Langreo). La víctima tuvo que ser traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, con múltiples heridas en los brazos, piernas y la oreja izquierda. La Policía Nacional procedió a la identificación de la propietaria del animal y los agentes de la Policía Local de Langreo realizaron las pertinentes diligencias. El perro fue trasladado a la perrera municipal, a la espera de que se decida qué hacer con él.

Los hechos tuvieron lugar pasada la una de la tarde en el entorno del cementerio de Pando. El perro se escapó del cercado de la casa en la que estaba y se dirigió hacía la mujer, que estaba paseando por la zona. Testigos presenciales aseguraron que el animal "estaba como loco, de hecho, lo tuvieron que sujetar entre tres personas para que no fuese a por la mujer". El pitbull llegó a tirar a la víctima al suelo, produciéndole heridas en todo el cuerpo, sobre todo en las piernas, los brazos y la oreja izquierda. De hecho, uno de los testigos aseguró que había llegado a "arrancársela". Tras dar aviso a los servicios sanitarios y tras una primera atención médica, se decidió el traslado de la mujer al HUCA. Quedó ingresada en la UCI, dada la gravedad de las heridas.

Los vecinos que presenciaron lo ocurrido aseguraron que el perro "era de gran tamaño, pesará unos cuarenta kilos, y no es la primera vez que se escapa". Es más, ayer aseguraban que la valla que cierra el cercado "no es segura para ese animal, porque visto está que se pudo escapar".

No es la primera vez que se produce un incidente de estas características en Pando. De hecho, algunos vecinos aseguraron que el animal "ya se ha escapado más veces, lo que pasa que hasta ahora no se había producido un incidente tan grave como éste porque el perro fue a por la mujer". Asimismo, este testigo aseguraba que se respiraba cierto "miedo" entre los vecinos, sobre todo hacía los propietarios del animal. "Mucha gente ha dejado de pasar por esa zona. Yo porque vi de lejos lo que estaba ocurriendo y corrí a ver si podía ayudar", destacó un vecino que no quería dar su nombre para evitar represalias.

Uno de los últimos ataques de un perro hacía una persona tuvo lugar el pasado mes de noviembre en el entorno de HUCA, concretamente en los prados que hay cerca de la zona de urgencias, muy frecuentada por propietarios de mascotas. Una mujer resultó herida de consideración al ser atacada por una perra de raza shar pei. La perra tenía una mordedura del otro perro cerca de un ojo y la mujer se acercó a ella para intentar limpiarle la herida ya que sangraba abundantemente. En ese momento, el animal se abalanzó sobre ella y le mordió en la cara y en el antebrazo.

Un mes antes, en octubre, una niña fue atacada por un boxer en la Fresneda. La pequeña tuvo que ser ingresada en el hospital a consecuencia de las heridas dejadas por las 26 dentelladas que le asestó el bóxer y por las que llegó a tener que ser intervenida quirúrgicamente. La niña estaba jugando cuando apareció el boxer y se abalanzó sobre ella.