Los sindicatos piden un pacto de Estado sobre energía sin injerencia empresarial

"Las cuencas mineras ya han sufrido todas las reconversiones habidas y por haber", aseguró José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT, en la charla organizada por la asociación "Tertulia 17" con el título "La descarbonización y/o el futuro industrial de las cuencas mineras". El acto, coprotagonizado por Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. La presentación de los ponentes corrió a cargo de los miembros de "Tertulia 17" Juan José Menéndez y Braulio Antuña, que resaltaron la candente actualidad del tema y la inquietud que despierta en la población, destacando el carácter dialogante y negociador de ambos líderes sindicales.

Alperi comenzó su intervención haciendo un repaso de la situación actual. "Una transición energética justa requiere tiempo, diálogo y consenso", dijo, lamentando que ningún gobierno español haya atendido la petición sindical de alcanzar un pacto de Estado sobre energía. "Exigimos que sea el Gobierno el que marque la política energética y no los intereses privados", manifestó el líder del SOMA, indignado ante "la burbuja especulativa alrededor de los derechos de emisión de CO2, en la que están interviniendo fondos de inversión que también están detrás del carbón de importación". Sobre el futuro de las comarcas mineras, Alperi quiso dar una visión positiva. "Los acuerdos que hemos alcanzado tendrán buenos efectos siempre que se cumplan", dijo, haciendo referencia a los planes de reactivación urgente, la creación de empleo alternativo, el aprovechamiento del patrimonio industrial y la inversión de fondos mineros. "Siempre pelearé de un modo positivo y con una actitud proactiva", remarcó el representante del SOMA, que llama a valorar las posibilidades de futuro de las cuencas mineras.

A continuación, Damián Manzano explicó que "la política de descarbonización aprobada en 2015 no sólo afecta a la minería del carbón sino que se extiende a todos los sectores, desde la generación eléctrica hasta los hábitos de consumo, pasando por la industria y el transporte". Manzano recordó que la situación en que se halla la minería viene de mucho más atrás, incidiendo en el daño provocado por el carbón extranjero. "El sector del carbón no está en reconversión sino en fase de liquidación, porque el Estado nunca se planteó otra solución", aseveró en líder de CC OO, que advierte de que "continuará produciéndose energía eléctrica, pero será en entornos distintos al nuestro". "No debemos renunciar a lo que fuimos ni a lo que podemos ser; hay que huir de fatalismos porque las cuencas mineras tienen mucho que ofrecer", resaltando la explotación forestal y agropecuaria y el sector de transformación alimentaria. "Tenemos una carencia muy importante: falta la iniciativa privada; el empresariado, en particular el asturiano, no se implica", denunció Manzano, que llama a aprender de los errores del pasado y a exigir que los fondos mineros conserven su carácter de complementarios y adicionales. "No son sustitutos de los presupuestos ordinarios sino que están ahí por la situación excepcional en la que nos encontramos", aseveró Damián Manzano. "Hoy coinciden los intereses de los productores de energía y los del ejecutivo y legislativo: las políticas tienen una clara intención", apuntó.

Los dos representantes sindicales coincidieron en la necesidad de que los proyectos e iniciativas se integren en un plan coordinado de desarrollo con visión global, denunciando que ni un solo euro de los 250 millones del plan 2013-2018 haya llegado.

Incumplimientos

"Los incumplimientos son una constante desde el nacimiento de los fondos", lamentó Damián Manzano, que advirtió de que "caer en el bucle de 'regreso al pasado' no nos permitiría avanzar". Por su parte, José Luis Alperi destacó que "tenemos buenas infraestructuras y dotaciones. Pero todavía nos hace falta creer en lo nuestro".