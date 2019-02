La huelga que cierra hoy la estación de Pajares provoca la queja hostelera

La estación de Valgrande-Pajares permanecerá hoy cerrada. La plantilla hará huelga, como había anunciado, tras no recibir la ropa de trabajo invernal. Las negociaciones mantenidas con el Principado no han deparado ningún tipo de acuerdo: "ha faltado voluntad para arreglar las cosas. De nada sirve que nos den la razón si luego no se soluciona el problema", explicaron ayer los portavoces de los trabajadores del equipamiento lenense.

La página web de la estación ya adelantó ayer que el equipamiento permanecerá hoy cerrado por la huelga. Además, se incluyó inicialmente una referencia a que los esquiadores podrían utilizar como alternativa las pista de Fuentes de Invierno. La información tuvo que ser retirada por la protesta de los trabajadores: "Han incurrido en un delito de suplantación de funciones. Deben respetar el derecho a la huelga. Con tanto discurso sobre la prevención de riesgos laborales deberían dar ejemplo y lo menos que una administración debe hacer es tener a sus trabajadores en unas condiciones dignas", apuntaron los trabajadores.

El comité de huelga también ha convocado paros para los días 8, 17 y 20. La medida fue ayer criticada por las asociaciones de comercio y turismo de Asturias (Otea) y León. "No entramos a valorar los motivos que han generado esta situación, pero creemos que es negativo que se cierre la estación en plena temporada de esquí y después de haber tenido que retrasar su inicio por la falta de nieve", explicaron ayer los portavoces de los colectivos. Y añadieron: "Apelamos a los trabajadores y a la administración para que reflexionen y analicen que, más allá de las reivindicaciones y argumentos de una y otra parte, es necesario evitar un grave perjuicio a las provincias de Asturias y León que pierden una jornada de actividad con el consiguiente quebranto económico a muchas empresas turísticas".