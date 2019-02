¿Cómo es la vida de las mujeres inmigrantes una vez que llegan a España? ¿Volverían a su país de origen? Estas son algunas de las respuestas que se ofrecen en el libro "Mujeres que se mueven", editado por la ONG Médicos del Mundo en Asturias y que fue presentado en la Casa de Cultura de Mieres. La publicación cuenta la historia de ocho mujeres de diferentes países, que narran sus vivencias, pero también sus emociones. Dos de ellas, Gladys Nieves y Gabrieli Almeida, acudieron hasta la villa para contar su historia y dar cuenta de que "la gente piensa que los inmigrantes lo tenemos todo cuando venimos aquí, pero no es verdad", tal y como aseguró Nieves. Junto a ellas, en la mesa también se encontraba Rosa Mayo, voluntaria de Médicos del Mundo; Aixa Berjman, responsable del área de Migración de Podemos Mieres; y Paula Huelga, responsable del área Feminista de Podemos Mieres.

Gladys Nieves tiene la vida hecha ya en Mieres, pero es de origen uruguayo. Cuando era pequeña, se fue junto a su familia a Argentina "escapando de una dictadura, y acabamos en otra", señaló. Un cambio "que no comprendía, no entendía por qué mis padres me habían sacado de la situación cómoda en la que estaba". Sin embargo, cuando le tocó a ella hacer lo mismo viniendo a España con sus hijos "perdoné a mis padres, porque acabé de entender por qué hicieron lo que hicieron, y eso que en mi caso no vine por un problema político sino económico, debido a la crisis que había en Argentina".

Nieves comentó que, en este caso, "la labor de las mujeres es apuntalar la familia, luchar contra todas las adversidades y salir adelante para demostrar que el paso que diste en el pasado no fue tan erróneo". No fue un camino de rosas. "Recuerdo que pasaba todos los días delante de la Casa de las Mujeres de Mieres y veía que había muchos cursos y cosas que organizaban, pero tenía tanto miedo a que me reconociesen como inmigrante que no me atrevía a entrar; pero al final acabé entrando y contribuí a crear una asociación de mujeres inmigrantes para acoger a aquellas personas que pasaron por lo mismo que yo", destacó.

Gabrieli Almeida es mucho más joven que Gladys, de hecho estudia Magisterio en la Universidad de Oviedo. Nació en un pueblo al norte de Brasil y con seis años se tuvo que separar de su madre, que vino a España. Cuatro años más tarde llegaría ella. "Mi primer obstáculo fue el primer año de escolarización, no fui aceptada, tuve que enfrentarme al racismo, a los insultos, y acabé cambiando de colegio", destacó. Tampoco fue buena, en principio, la relación con su madre. "Siempre había una cierta distancia, porque me había criado mi abuela, y fue difícil volver a convivir en España", resaltó.

Rosa Mayo resaltó que el "viaje de estas mujeres, así como las del resto que aparecen en el libro, es más psicológico que físico, y el libro las ha ayudado a liberarse de ciertas huellas que han dejado en el recorrido". De hecho, ambas coinciden en que no regresarían a su país de origen, "ahora tengo mi vida aquí, y también a gran parte de mi familia", apuntaba Almeida. "Es que ninguna de ellas se define ni de aquí, ni de allí, lo que sí comparten es la nostalgia", subrayó Mayo.

El libro es gratuito y se puede descargar en la web https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/mujeresqsmueven_br.pdf.