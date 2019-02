Rescatan a un perro en El Entrego que quedó atrapado en el río Nalón

No llevaba collar ni chip de identificación y nadie sabe cómo acabó en el río Nalón, atrapado en una de sus riberas, con el paso cerrado por un muro de unos nueve metros de altura. Sin embargo, tras un rescate en el que participó la Policía Local de San Martín y Bomberos de Asturias, la historia acabó con final feliz. El perro fue recogido sin lesiones de consideración y ya descansa en las instalaciones de un centro canino de Llanes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la tarde del domingo, en el río Nalón, a la altura del colegio público de El Coto. Dos personas que paseaban por el paseo fluvial alertaron a la Policía Local de la presencia de un perro en la margen izquierda del río. En esta zona hay un muro de unos nueve metros desde el cauce hasta la senda peatonal que discurre de forma paralela al río.

Agentes de la Policía Local se trasladaron a la zona y dieron aviso a Bomberos de Asturias, con los que colaboraron en el rescate. Los bomberos colocaron una escalera y uno de ellos subió al perro con la ayuda de una mochila. Una vez fuera del río, se comprobó que el animal no presentaba lesiones y se avisó a una protectora para que se hiciera cargo de su atención y custodia del animal, ya que carecía de chip de identificación y no fue reclamado por ningún particular.

"Desconocemos las causas por las que estaba en el río. Pudo deberse a una caída, porque es difícil imaginar que haya alguien tan desaprensivo que lo pudiera lanzar de forma deliberada", indicó el agente que participó de forma directa en el rescate, que añadió: "Tampoco tenía lesiones y se ve que estaba acostumbrado a la presencia humana porque no reaccionó de forma agresiva cuando lo recogieron para subirlo hasta el paseo".