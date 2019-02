"Nada se hizo pese a coincidir el paro con un temporal", dice la plantilla de Pajares

La plantilla de Valgandes-Pajares, tras la caótica jornada de huelga del sábado que acabó con la estación también cerrada e incomunicada el domingo, remarcó ayer su intención de seguir adelante con el nuevo paro convocado para el viernes. Los trabajadores replicaron al Principado, que el lunes les culpó de ser los causantes del "bloqueo" el equipamiento con su actuación "desproporcionada". El comité de huelga achacó lo sucedido a la falta de previsión de la Administración autonómica. Utilizaron el término de "falta de reflejos" para explicar que no se tomasen las medidas necesarias para evitar que la nieve taponase los accesos a la instalación deportiva.

La plantilla fue tajante ayer al subrayar que la responsabilidad de que la huelga y sus consecuencias fue "exclusivamente" achacable al Principado". "No fueron capaces de prever lo que sucedió, ni nombraron servicios mínimos, tal y como se hizo en otras ocasiones". Recordaron que había "aviso de nevada desde una semana atrás, al tiempo que el preaviso de la huelga se tramitó 11 días antes". Los trabajadores lamentaron que "no se hiciera nada", incurriendo, a su juicio, "en una falta de previsión total". El comité señala que la demostración de la improvisación fue la movilización del helicóptero del servicio de emergencias "112". "Lo llamaron para trasladar a los trabajadores hasta la maquinaria, que se encontraba aislada en la estación, para empezar a limpiar los accesos. Pero finalmente el aparato no pudo tomar tierra por la densa niebla que había en la zona, de lo que estaban previamente advertidos".

Junto con la "falta de reflejos", la plantilla afea al Principado su "nula capacidad negociadora". Recriminan a la Administración que no haya encontrado una fórmula para atender la reivindicación laboral y entregar la ropa de trabajo invernal según recoge el convenio laboral. Desde el comité de huelga se reclama a la Consejería que "hagan su trabajo, asuman y depuren sus responsabilidades". Piden a los gestores del equipamiento que "dejen de insultar, difamar y atentar contra la dignidad de los trabajadores para dedicarse a recuperar el pulso de la normalidad, empezando a negociar de verdad y cumpliendo con sus obligaciones". Recalcan que la huelga es "un derecho Constitucional que hay que respetar". Y añaden: "Si no la quieren? ya saben cómo se puede evitar". En Valgrande, aún quedan otras tres jornadas de huelga. El siguiente paro está previsto para este mismo viernes. Especialmente conflictivo puede volver a ser el previsto para el 17 de febrero, que de nuevo cae en fin de semana, concretamente de domingo. El tercer paro será el 20 de febrero.