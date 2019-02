Mieres convocará seis plazas de contratos en prácticas de un año

El Ayuntamiento de Mieres ha puesto en marcha una nueva edición de los contratos en prácticas. Esta iniciativa permitirá que seis personas desempleadas menores de 30 años e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil puedan trabajar durante un año en el Consistorio con un contrato en prácticas.

Las contrataciones están cofinanciadas por el Principado de Asturias a través del Servicio Público de Empleo y sus bases fueron aprobadas ayer en la junta de gobierno local. El siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la web municipal, y en la plataforma online Trabajastur. De esa forma se garantiza la información pública de las bases y la convocatoria, además de permitir que todas las personas que cumplan los requisitos establecidos puedan optar a estas plazas.

La iniciativa prevé la contratación de un trabajador social, dos educadores sociales, un ingeniero técnico de minas y dos arquitectos técnicos. El objetivo de estas contrataciones es "la creación de empleo y permitir que los jóvenes obtengan experiencia en sus campos profesionales", señalaron fuentes municipales. En este sentido, las personas que sean contratadas a través de esta iniciativa realizarán un trabajo acorde a su titulación y coordinado con el resto de personas en prácticas.

"No podemos olvidar que hoy en día tener una cualificación profesional o incluso encontrar un trabajo no es sinónimo de esquivar la precariedad", señaló el concejal de Empleo, Juan Ponte, que recordó que "tener empleo hoy no asegura una situación de mínimo bienestar social o económico".