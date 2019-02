Mieres dice sí al área metropolitana pese a la polémica por el grado de Deportes

Tras recibir el visto bueno de Gijón, Avilés, Siero y Langreo, Mieres también se sumará al convenio marco para el desarrollo del área metropolitana. Lo hará a pesar de la polémica por la ubicación del grado de Deportes. Un problema que hizo que el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, no acudiese a las reuniones fijadas por el Principado donde se debatía el proyecto, ante la negativa del Gobierno regional a posicionarse sobre qué ciudad debería acoger estos estudios, que el concejo reclama para el campus de Barredo. Sin embargo, sí hubo un trabajo interno para sacar adelante el proyecto, que fructificará mañana, cuando el Pleno de Mieres apruebe su adhesión al convenio. Tanto IU como PSOE votarán de forma favorable -suficiente para que el proyecto salga adelante-, mientras que PP y Somos se reservan su voto para la sesión.

El teniente de alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), explicó "siempre estuvimos a favor de participar en el desarrollo del área metropolitana, pero la negativa del alcalde a participar en las reuniones fue una forma de expresar su malestar ante el silencio del Principado por la ubicación del grado de Deportes, en ningún caso estamos en contra". De hecho, afirmó que durante este tiempo, "hemos estado trabajando a nivel interno desde IU". Álvarez también quiso resaltar las bondades de entrar dentro del área metropolitana "que abarca muchas cosas, tanto mejoras en transporte como en infraestructuras, pero también a nivel económico, permitiendo acceder a subvenciones de la Unión Europea o de otros estamentos que estarían bloqueadas para nosotros como un único ayuntamiento". La opinión del teniente de alcalde no dista mucho de la que se tenía en el gobierno local de Mieres cuando echó a andar el proyecto.

Sin embargo, la pugna por acoger el grado de Deportes, que se disputan principalmente Mieres y Gijón, pero que también quieren para sí otras ciudades como Oviedo y Avilés, puso en riesgo que el municipio acabase participando en el área metropolitana. Mieres consiguió el apoyo político para los nuevos estudios tanto del PP como de IU a nivel regional, también de la Junta General del Principado, pero ni el PSOE ni el Gobierno de Javier Fernández se posicionaron al respecto. Estos últimos delegaron esta responsabilidad en la Universidad de Oviedo, a sabiendas de que es el Ejecutivo autonómico quien, en última instancia, da luz verde a los proyectos de nuevas titulaciones.

Reuniones

El alcalde de Mieres decidió no acudir a ninguna reunión del área metropolitana para mostrar su malestar y el regidor de Langreo, Jesús Sánchez (IU), también se ausentó en uno de estos encuentros como una manera de mostrar su solidaridad con la villa. De hecho, y de forma pública, parecía que Mieres se iba a quedar fuera del proyecto, aunque por detrás hubiera un trabajo para sacarlo adelante, como apuntó Manuel Ángel Álvarez. Por su parte, el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, siempre se mostró convencido de que Mieres acabaría entrando en el área metropolitana porque "es un proyecto que no puede quedar relegado o una decisión teórica o académica, hay que poner en marcha un dispositivo político-institucional y dar el paso definitivo hacia la construcción metropolitana en un ámbito de cooperación, no de competencia o confrontación".

Respetaba el Consejero las discrepancias de Mieres, pero apuntaba que "esa discusión no la relaciono ni la mezclo con la necesidad de llevar a cabo un área metropolitana". Por último, aseguraba que Mieres "volverá cuando considere que tiene algo que decir y que le importa al Ayuntamiento, a los vecinos y a Asturias, todo lo que había propuesto hasta ahora era razonable y sensato". Pues bien, parece que sí tienen algo que decir al respecto y se verá durante la sesión plenaria que se celebrará mañana a las nueve y media de la mañana.