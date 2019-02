Cumpleaños socialista en Laviana

Los socialistas lavianeses estaban ayer de fiesta. Celebraban el 85 cumpleaños de Pablo García Fernández, el primer alcalde de Laviana en democracia, y como regalo decidieron rebautizar la Casa del Pueblo de Pola de Laviana con su nombre.

Nadie quiso perderse la celebración, ni la oportunidad de felicitar a García Fernández. Así, hasta la cita acudió el secretario de la FSA y candidato al Principado, Adrián Barbón; el exalcalde de Oviedo Antonio Masip, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa; el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo; la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo; la diputada Natalia González y la senadora María Fernández.

Pablo García Fernández, que no sabía nada del homenaje, se mostró visiblemente emocionado. "Gracias a todos, no quiero llorar", fueron las únicas palabras públicas del homenajeado. Pero no hizo falta más, ya que sus compañeros hablaron por él, dando cuenta de su dilatada trayectoria política. "A Pablo nadie le tiene que explicar lo que cuesta traer la libertad", apuntaba Barbón, destacando que "nadie como él personifica los valores y las ideas, Pablo nunca falla y es un socialista igual de ético y ejemplar que Pablo Iglesias".

Roberto "Petón" Fernández, secretario general del PSOE de Laviana, explicó que la decisión de renombrar la Casa del Pueblo de Laviana en homenaje a Pablo García Fernández "fue unánime, tanto en la ejecutiva como en la posterior asamblea, eso sí, queríamos que fuese un secreto y gracias a su mujer lo conseguimos finalmente".

También habló por el homenajeado Raúl Gutiérrez, secretario de Juventudes Socialistas en Laviana, quien agradeció "cada consejo, cada historia, que me hizo recapacitar y encarnar la lucha en la calle". Por último, María Fernández trasladó al homenajeado una carta del portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, quien recalcó que García Fernández, que hace veinte años fue senador por Asturias, "es todo un referente".