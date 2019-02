Pajares salva el paro convocado para hoy al sellar el Consejero una tregua laboral

La plantilla de Valgrande-Pajares desconvocó ayer la jornada de huelga prevista para hoy, la segunda de las cuatro que inicialmente se establecieron como protesta por el retraso en la entrega de la ropa invernal. La decisión se tomó tras una asamblea en la que participó el propio consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso. El acuerdo fue posible al tomar el Principado un atajo para adelantar la compra de parte de la ropa mediante un contrato menor (18.000 euros) que permitirá entregar el 5 marzo a los operarios un avance de las prendas de trabajo, concretamente los pantalones, el forro y la chaqueta. El resto de materiales, como botas, guantes o gafas, se entregará posteriormente. "No nos podemos saltar la norma del procedimiento de contratación", remarcó ayer Alonso.

Los trabajadores decidieron, por 21 votos a favor y 12 en contra, desconvocar la huelga prevista para hoy. Se mantienen, de momento, los paros para el 17 y 20 de febrero a la espera de hacer un "seguimiento" a los procesos de contratación: "No nos fiamos y habéis esperado al momento crítico para actuar", espetó ayer el presidente del comité de huelga a Genaro Alonso en el momento de anunciarle, entre la nieve, la decisión adoptada minutos antes por la plantilla.

Además de agilizar la adquisición de la ropa de trabajo, el Consejero dio ayer respuesta a otras inquietudes trasladadas por la plantilla: "No se contempla cambiar el actual modelo de gestión de la estación", señaló. En este sentido cabe recodar que en Fuentes de Invierno el personal lo aporta una empresa privada. En relación a la oferta pública de empleo que próximamente se tramitará a través de un concurso-oposición, Genaro Alonso logró calmar la inquietud de los trabajadores: "Es bueno que la plantilla se estabilice y yo no me preocuparía en exceso, ya que la competencia acreditada por los años de trabajo se valorará en el procedimiento", remarcó. El exdirector general de Deportes, José Ramón Tuero, afirmó al principio de la temporada su convencimiento de que esta reorganización estaba detrás de la huelga. Saldrán a oferta pública 20 plazas de las 52 existentes en Pajares.

Genaro Alonso sorprendió a todos acudiendo en persona a Pajares para intervenir en la asamblea de los trabajadores: "Agradecemos el gesto", reconoció la plantilla. "Hemos puesto sobre la mesa soluciones y estamos satisfechos del resultado de la negociación", remarcó el dirigente regional. La desconvocatoria del parón dará calma a una estación que se vio muy afectada por la primera de las huelga, desarrollada el pasado sábado, y que acabó con las instalaciones incomunicadas debido a la coincidencia con una gran nevada que bloqueó los accesos a Brañillín. Alonso se mostró ayer convencido de que los paros fijados para el 17 y 20 de febrero también se suspenderán: "en lo que dependa de mí no habrá más huelgas", afirmó.