"Entre todos hay que lavar la imagen de Pajares", claman los hosteleros de Lena

"Prudencia". La piden los hosteleros de Lena, representados en la Asociación "Asturcentral", ante los últimos acontecimientos en la estación de Valgrande-Pajares. Sin tomar partido, el sector ruega a los trabajadores que no vuelvan a convocar un nuevo paro -después de que se suspendiera el que estaba previsto para ayer- y a la Administración regional que "haga todo lo posible" por no llegar a estos extremos. Aseguran que la primera jornada de protesta -el pasado sábado-, sumado a la falta de limpieza en la carretera hasta el complejo (y que mantuvo las instalaciones cerradas otro medio día) han supuesto "un grave daño" a la imagen de la estación: "Ahora hay que trabajar juntos para limpiarla, que no se diga nada de Valgrande-Pajares que no sea bueno", señaló Luis Núñez, presidente de "Asturcentral".

La polémica entre trabajadores y Principado ha sido muy dura. La plantilla denunció que no tenía ropa para realizar su trabajo esta temporada, mientras que representantes regionales echaban leña al fuego: apuntaron a que el "motivo oculto" de los paros es la convocatoria pública de veinte plazas para trabajar en la estación. Lo dijo el ya exdirector de Deportes del Principado, José Ramón Tuero.

Aquello fue antes de la primera jornada de huelga, que fue muy polémica. La segunda tuvo lugar el pasado jueves y terminó con una tregua momentánea. El Consejero se presentó en la estación para mantener un encuentro con la plantilla. Hubo un principio de acuerdo y los trabajadores de la estación levantaron el paro que tenían previsto para ayer, pero avisaron de que volverán a su calendario de movilizaciones si no reciben la ropa lo antes posible.

No valen medias tintas. Luis Núñez reclamó a los trabajadores que "tengan en cuenta lo que está en juego". "No es ni más ni menos que el futuro de nuestra estación. Aún entendiendo sus reclamaciones, creemos que deben ser prudentes en las acciones para no seguir perjudicando al municipio, a los esquiadores y al turismo".

También hay advertencias para el Gobierno del Principado de Asturias: "A los responsables regionales les pedimos que hagan todo lo posible para evitar estas situaciones, no está bien llevar a la plantilla al límite por algo tan básico como lo que dicen estar reclamando. Ellos necesitan la ropa, no hay duda, lo contrario es atentar contra la normativa de seguridad en el trabajo". Y las últimas recomendaciones de Luis Núñez, actuando como portavoz de la hostelería, son para el Ayuntamiento. "La Administración local no puede desentenderse de todo como prácticamente hizo durante la primera jornada de huelga", añadió.

Reunión pendiente

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), había solicitado hace unos días "una reunión urgente" con el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Genaro Alonso. Quería mediar en el conflicto, ya que "la huelga de los trabajadores estaba afectando a los hosteleros del concejo y usuarios de la estación". De momento, esta reclamación para un encuentro está aparcada a la espera de la evolución del conflicto en los próximos días. La máxima dirigente local, si este no esta no es una tregua definitiva, considera necesaria "una solución inminente para terminar con la polémica".