Mieres y Langreo bendicen el área metropolitana con un solo voto en contra

El área central metropolitana cuenta con Langreo y Mieres. Los dos municipios de las comarcas mineras incluidos en el proyecto aprobaron ayer en pleno la adhesión al convenio marco para el desarrollo del ente supramunicipal. Fueron los últimos que lo trataron en sesión plenaria, tras aprobarlo Gijón, Avilés y Siero y rechazarlo Oviedo. En los concejos de las Cuencas sólo hubo un voto en contra, en Mieres, de uno de los concejales de Somos, mientras que la portavoz de esa formación se abstuvo. En Langreo, en cambio, la marca electoral de Podemos en las elecciones municipales apoyó la incorporación al área central, siendo el único concejo en el que se produjo este respaldo. El PP se abstuvo en los dos Ayuntamientos, en los que se aprobó en Mieres con los votos de IU (el partido que gobierna) y PSOE y de IU y Somos (que integran el ejecutivo local), PSOE y Ciudadanos en Langreo.

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, aseguró que "sólo con resolver los problemas de movilidad estaría justificada el área central metropolitana pero, hay otros elementos más ambiciosos". Añadió además que "sería ilógico que no aprovechásemos la línea de subvenciones de la Unión Europea, que financia proyectos en grandes ciudades". El regidor reconoció que no le gustan "las apelaciones al cerco a Oviedo pero no las descalifico" y animó a este concejo, el único que ha rechazado el convenio, "a que se integre".

El portavoz de Somos, Luis Baragaño, subrayó que el proyecto es "ambicioso aunque se encuentra en un fase embrionaria" y que "el debate fuerte vendrá después". Pese al "momento electoralista y que no hay concreciones", dijo, es el "momento de asumir la responsabilidad y de desterrar localismos". Baragaño manifestó "respeto" a la opinión de sus compañeros en otros concejos y expuso al resto de partidos que su voto era favorable.

Desde el PSOE, la edil Carmen Arbesú hizo hincapié en que su formación siempre había apoyado este proyecto. "Es una oportunidad vital para Langreo porque traerá innegables beneficios de movilidad y económicos". Permite además, apuntó, "pasar a formar parte del motor económico en el nuevo escenario financiero europeo". María Antonia García, la portavoz del PP, explicó las razones por las que su formación se abstuvo. Considera que se votó "una declaración de buenas intenciones, que volverá a dormir en un cajón". Pidió más concreción y criticó que el área central se conformase con el 80% de la población "y se deje fuera a las alas". "Nos parece precipitado", aseguró.

Para la edil de Ciudadanos, Nerea Forcelledo, esta oportunidad "no se puede dejar escapar". "Ya llevábamos esta iniciativa en el programa de 2015 y apostamos incluso por la fusión municipal", comentó.

Por su parte, el Pleno de Mieres también dio luz verde a la entrada del municipio en el área metropolitana. El gobierno local (IU) votó a favor y contó con el apoyo del PSOE. El PP se abstuvo junto a la portavoz de Somos Mieres, mientras que el otro edil de la formación morada votó en contra.

Controversia

Hubo cierta controversia cuando el PP afeó al alcalde, Aníbal Vázquez, que hubiera dicho que "dejaba aparcado" este acuerdo hasta que el Principado se decidiera por Mieres para el grado de Deportes (en una disputa por su implantación con Gijón). "El gobierno local siempre ha mantenido que el área metropolitana central puede ser una buena herramienta, siempre que esté bien planteada y utilizada", señaló el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez. En este punto, destacó que "es cierto que dejamos de ir a las reuniones, en señal de protesta por la indecisión sobre el grado de Deportes, pero no podemos votar en contra de algo que nos parece bueno para Mieres".

Bueno para Mieres. Es el mismo argumento que defendió el concejal Eduardo Martín (PSOE). El edil destacó que "apostamos por la cooperación entre iguales para un mejor desarrollo, de ahí nació la creación de la Montaña Central". Este área, añadió, "crea oportunidades de todo tipo; económicas, industriales y de servicios. No podemos dejar pasar la oportunidad de buscar fórmulas que permitan mejores condiciones para nuestro futuro". De acuerdo, pero con matices, fue la posición del PP. El portavoz, José Manuel Rodríguez, afeó el cambio de posición del gobierno local: "Sabemos que nunca dijeron que no al área metropolitana, pero sí que la dejarían aparcada". Añadió que la "maniobra" del Principado para sacar adelante la iniciativa, a pocos meses de los comicios, es "a todas luces electoralista". "Lo que nos preguntamos es si ahora el gobierno local ha abandonado al grado de Deportes, porque será difícil conseguirlo si atendemos al convenio que se maneja, un acuerdo que no tiene en cuenta a la ciudadanía ni un posible cambio en las siglas políticas de cara a las próximas elecciones", destacó Rodríguez.

El convenio incluye que las localidades de Oviedo y Gijón, unidas junto al Principado, tendrían derecho a veto. Es esto lo que no gusta tampoco en Somos. La portavoz, Patricia García, destacó que "creemos que generará desigualdad entre las ciudades que estarán integradas en el área". Pero, por otra parte, "creemos que, bien gestionada, esta iniciativa puede impulsar al municipio". De ahí el voto a favor de la concejala, posición que resume el punto de vista de Somos Mieres. Aunque el otro concejal de la formación morada, Cote Fernández Piñeiro, emitió el único voto en contra de la propuesta.