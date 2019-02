El PP exige al Gobierno que ponga fecha a la apertura del centro neurológico de Barros

El grupo parlamentario del PP reclama al Gobierno que ponga una fecha para la puesta en marcha del centro de referencia nacional de enfermedades neurológicas de Langreo, ubicado en Barros. Así se exige en una pregunta formulada por el diputado asturiano Ramón García Cañal, donde también se alude al protocolo de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y el Principado, así como al equipo directivo.

Las cuestiones se enmarcan en la reunión de la comisión de seguimiento del centro de Barros que tuvo lugar el pasado mes de diciembre y donde se detallaron aspectos del pliego de contratación de servicios. También se concretó un protocolo de colaboración entre el Imserso -dependiente del Ministerio de Sanidad- y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias para desarrollar programas de centro de referencia. Además, también se estableció un procedimiento de cobertura de plazas del equipo directivo. Por ello, el PP pretende conocer cuándo pretende el Gobierno poner en marcha las instalaciones de Barros y quiere conocer en profundidad el citado protocolo de colaboración y el procedimiento de cobertura de las plazas del equipo directivo, sus medidas, cuándo se presentarán y cuándo se pondrán en marcha.

En la reunión de la comisión de seguimiento no se concretó la apertura, pero sí se anunció que el centro tendría este mes a sus primeros cuatro trabajadores, los miembros del equipo directivo (el gerente, el responsable de administración y dos personas de apoyo). Sin embargo, nada más se conoce al respecto como criticó hace unos días el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (IU): "No hemos recibido ninguna comunicación de que haya sido así, ni por parte del Gobierno central ni del Principado. Esperamos que no tarden en hacerlo porque, de lo contrario, tendríamos que estar denunciando un nuevo incumplimiento". Lo cierto es que el desarrollo del centro de Barros no ha estado exento de polémica desde su gestación. Las instalaciones se idearon bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), pero gran parte de su desarrollo correspondió al de Mariano Rajoy (PP). Tanto populares como socialistas han denunciado en este tiempo la parálisis del proyecto por parte del otro partido cuando gobernaba. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, llegó a afirmar en octubre que el centro estaba en una "situación muy difícil" y que "no se ha avanzado nada" desde el anterior Gobierno socialista. El PP, por su parte, acusó a la propia ministra de "paralizar" la puesta en marcha de las instalaciones a pesar de que tenía presupuesto heredado del Ejecutivo de Rajoy, algo que Carcedo negaba.