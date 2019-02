Beatriz Alonso: "Mi nuevo libro es un acto de justicia para muchas mujeres"

La escritora langreana Beatriz Alonso estuvo en el Centro de Creación Escénica "Carlos Alvarez-Nóvoa" para presentar su última novela "El viaje de Catula Prim", una obra que llega después de "La guerrera del Valle", "Perdida en el viento" y "Corazones mercenarios". Abrió el acto, organizado por el Centro de Creación en colaboración con el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, la joven cantante felguerina Nerea Martínez.

El encargado de presentar a la autora fue el profesor José Manuel Díaz. Díaz aseguró que "no soy objetivo al hablar de Beatriz, pues fue una buena alumna, siempre atenta a querer abarcar todo y aprender de todo". Díaz reconoció que "cuando descubrí que una alumna mía era escritora me emocioné, pues es una pluma que se une a las brillantes generaciones de escritores felguerinos". Al tiempo que destacó que "estamos ante una novela en la que no falta el sentido del humor, en concreto una mezcla de la típica retranca asturiana con el sentido del humor inglés, tan de gusto de la autora".

"El libro habla del amor más allá del tiempo, pues los protagonistas viven en épocas distintas. "Así que podemos hablar incluso de una historia de ciencia ficción en la que se entremezclan elementos folletinescos y que está escrita con un ritmo cinematográfico que engancha al lector", continuó el profesor. También subrayó que la escritora crea un territorio literario propio y usa léxico que mezcla lo culto con lo coloquial al tiempo que "hay humor e ironía en todo el texto, así como un erotismo potente pero expuesto con elegancia y claridad. También una idea del feminismo que se plasma en la búsqueda de la igualdad entre géneros"

Catula Prim es una estudiante de biología que va a trabajar como auxiliar del faro situado en las islas Escobadas, perteneciente al Principado de Asturias. Pero el recibimiento de su jefe temporal no es precisamente el mejor, pues se siente estafado por la presencia de Catula y hará lo imposible para que renuncie a su estancia. Sin embargo, la joven está decidida a demostrar que, en pleno siglo XXI, una mujer es libre de tomar sus propias decisiones "si bien pronto empieza a sospechar que el farero oculta más de un secreto y no tardará en descubrir las razones de su áspera acogida", destacó Alonso.

La escritora explicó al público asistente que "estamos ante una novela de amor que nace del horror que me provocó descubrir un episodio de nuestra historia relegado al olvido". Y es que, según referenció, "estaba leyendo un viejo artículo y descubrí que el primer campo de concentración de prisioneros tal y como lo conocemos, estuvo en la isla de Cabrera, en España".

Revelación que encendió la mecha de su creatividad. "En esa isla, durante la Guerra de la Independencia confinaron entre trece y dieciocho mil personas a las que dejaron abandonadas a su suerte y a una muerte segura algo que no aparece en los libros de historia, pero fue una verdadera bestialidad" lamentó, mientras enfatizó que le llamó especialmente la historia de una mujer que enloqueció al ver a sus hijos gemelos morir de hambre. Según la autora, "justo en ese momento empezó a germinar la idea de escribir una novela para hacer un pequeño acto de justicia". Alonso dejó claro que "hay que aparcar los prejuicios para leer este libro porque después de esa guerra vinieron muchas más y deberíamos reflexionar sobre los errores que insistimos en repetir una y otra vez".