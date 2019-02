Detienen al timador vecino de Laviana por robar en casas de su concejo y de Siero

F. C. C., el timador de 32 años vecino de Laviana, no se conforma con haber perpetrado estafas en distintos pueblos de Asturias. También robaba, entrando por la fuerza en al menos dos viviendas, en Laviana y en Siero. Por este motivo la Guardia Civil lo ha detenido como presunto autor de dos robos con fuerza y de hurto en viviendas. También ha detenido a una segunda persona, una vecina de Langreo de 56 años, M. S. P. F., a la que considera cooperadora en uno de los robos.

La Guardia Civil ya estaba investigando a F. C. C. como presunto autor de al menos nueve delitos de estafa leve, todos ellos perpetrados en pequeños pueblos, aprovechándose de gente de avanzada edad. Ya estuvo preso en Villabona por delitos similares. En el caso de los robos, el origen de la investigación está en el asalto a una vivienda en Laviana, en noviembre del año pasado. Tras forzar una ventana se llevaron más de 1.000 euros en efectivo y un joyero con varias piezas de oro (un sello, chapa del grupo sanguíneo, una cruz de Caravaca, unos pendientes y una medalla). Durante el proceso, los agentes localizaron el rastro de parte de estos objetos en los movimientos de compra venta de un establecimiento de "Compro oro" de La Felguera. Esto llevó hasta una persona que había vendido dos de las joyas. Al ser preguntada por el origen de los objetos, "manifestó a los agentes que los había obtenido como pago de una deuda que un conocido".

Tirando más del hilo, los agentes localizaron otras siete piezas de oro más, cuyo origen estaban en el robo de Laviana y en otro hurto perpetrado en una segunda vivienda del mismo concejo, denunciado en el mes de diciembre. El detenido, F. C. C., había vendido estos objetos en dos tiendas de "Compro oro" de Oviedo y La Felguera.

El 7 de febrero, el pasado jueves, la Guardia Civil localizaron al estafador y también ladrón para su detención como supuesto autor de estos dos hechos acaecidos en Laviana. La sorpresa de los agentes fue mayor cuando uno de ellos, en el momento de la detención, se percató de que el arrestado "calzaba unas zapatillas deportivas" que se habían sustraído en el robo perpetrado en una vivienda de Siero en el mes de enero.

En el registro domiciliario del detenido se encontraron más objetos procedentes del robo de Siero: la caja de un reloj Samsung, un reloj Skemei de color negro, piezas y accesorios de teléfonos móviles y otros dispositivos informáticos.

Con todas estas pruebas, además de detener a F. C. C., de 32 años y vecino de Laviana, también se arrestó a M. P. S. F., de 56 años y vecina de Langreo. El primero está acusado de dos delitos de robo con fuerza en vivienda (Laviana y Siero) y otro de hurto en vivienda (Siero). A la mujer se la considera cooperadora en el primer robo con fuerza. Tal y como explica la benemérita, a los dos "les constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio".

El dinero obtenido por la venta de las joyas fue de unos 2.000 euros, si bien su valor es "bastante superior". También encontraron 2.5000 euros en metálico. Estos casos están siendo tratados por los juzgados de primera instancia de guardia de Laviana y Siero.

Víctimas de las estafas de F. C. C. calificaron al joven como un hombre con "mucha labia, embaucador", en sus estafas se inventaba historias para confundir a la gente mayor y lograr hacerse con su dinero.