Foro pide ayudas para los afectados por el argayo de La Cortina, en Lena

La diputada de Foro en la Junta General, Carmen Fernández, aseguró que "el Gobierno asturiano debe ayudar a los damnificados" del argayo que se produjo en junio en La Cortina, en Lena, "como administración subsidiaria competente en materia de vivienda porque para el Ayuntamiento sería inasumible el gasto".

Fernández apuntó que "el consorcio de seguros no se hace responsable" y ante esta situación "no es admisible abandonar a las familias que han perdido sus viviendas por razones de fuerza mayor que los seguros tampoco cubren". Fernández indicó que ha registrado una proposición no de ley en la Junta para solicitar ayudas al Gobierno autonómico "debido, entre otras cosas, a la necesidad de conservación de los paisajes protegidos en los que al día de hoy aún hay usos de habitabilidad". El escrito insta al Principado "a establecer una línea de ayudas para las obras de reconstrucción, reparación o rehabilitación de las viviendas afectadas por los desprendimientos del talud de La Cortina en Lena, pudiendo alcanzar el 100%".