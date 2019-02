El PSOE califica de "incompetente" a Jesús Sánchez por el conflicto laboral

El PSOE de Langreo salió ayer en defensa de los trabajadores municipales, en conflicto laboral con el Ayuntamiento de Langreo. El concejal Francisco Torre exigió al alcalde, Jesús Sánchez, que "se quite la careta" con la que "está enmascarando su incompetencia". El edil destacó que lo que reclama ahora la plantilla del Ayuntamiento es "lo mismo que IU llevó a la Junta del Principado el 8 de julio, lograr la jornada laboral de 35 horas semanales. Entonces IU lo apoya, pero cuando toca gobernar en Langreo no lo hace. ¿O es que acaso Jesús Sánchez es una isla en IU?".

El martes, el Alcalde expuso que, de aceptarse las reivindicaciones de la plantilla, un empleado municipal de Langreo trabajaría "un mes menos" que la media de los trabajadores españoles: 1.475 horas anuales frente a 1.743 horas. También afirmó que al reducirse las horas, para prestar los mismos servicios serían necesarias unas 25 contrataciones, un coste de unos 900.000 euros. Esto haría que "el Ayuntamiento se arriesgase a ser "intervenido". Francisco Torre afeó a Jesús Sánchez que, mientras estuvo en la oposición, "siempre que no había un acuerdo total con los sindicatos se levantaba de la mesa y se iba. Ahora ya no lo hace".

Los socialistas aseguraron estar "hartos" de las "acusaciones" del gobierno local, y señalaron que "todo es una cortina de humo para tapar su nefasta gestión". Francisco Torre afirmó que "en cuatro años no han hecho nada en materia laboral. En este tiempo ni ha negociado el convenio, ni el fondo social, ni la resolución de los puestos de trabajo, ni el plan de igualdad. Nada de nada". El grupo socialista recordó que el Alcalde fue en su día representante sindical, "pero ahora lo que quiere es reducir derechos a los trabajadores. Es más fácil intentar desprestigiarlos, echarles la gente encima, que negociar de verdad con ellos. Claro, lo difícil es llegar a acuerdos".

Francisco Torre apuntó que, ante la cercanía del Carnaval, "ya empiezan con las máscaras. Pero lo que tienen que hacer es quitarse la careta. No entendemos cómo no se intenta hacer algo más". Los "ataques" a la plantilla, según el PSOE langreano, "tratan de ocultar los que pasa en realidad. Y no es más que su incompetencia". Subrayaron además que las peticiones de los trabajadores "son lo mismo que promovió IU en la Junta, argumentando que se crea más empleo y de calidad".