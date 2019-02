UGT afirma que el conflicto del Conservatorio no es un problema de competencias

La Federación de empleados de servicios públicos (FeSP) de UGT acusan a los representantes políticos de la Mancomunidad que defienden la demanda contra el Principado para que asuma el Conservatorio Profesional de Música del Valle del Nalón de "no hacer la más mínima mención a lo que les ocurriría a las 14 trabajadores y 9 trabajadores del centro en un supuesto traslado de la gestión a la Consejería de Educación". "Saben de sobra que nuestros puestos de trabajo perderían la condición de fijos, algo que tanto esfuerzo nos llevó conseguir", indican los responsables sindicales, que son representantes del personal laboral de la Mancomunidad y profesores del Conservatorio.

Comentan, en respuesta al presidente de la Mancomunidad, Marcelino Martínez, que descartó retirar la demanda, que la mayor parte de los ciudadanos y de los usuarios del centro "están de nuestra parte y nos encargaremos de hacérselo ver en los próximos meses, que no lo duden". "Que se dejen de vender humo y digan la verdad. No les importa el servicio, de otra manera no lo expondrían a un futuro tan incierto", indican. Los representantes de la Federación de empleados de servicios públicos (FeSP) de UGT consideran que esta "no es una cuestión de competencias sino económica".