UGT y CC OO urgen a nombrar a los gestores del centro de Barros antes de las elecciones

Los responsables de UGT y CC OO en la comarca del Nalón reclamaron ayer a la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, que "cumpla su promesa" y nombre al equipo directivo el centro de enfermedades neurológicas de Barros "antes de las elecciones". Los representantes sindicales reaccionaban de esta forma a la convocatoria de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez, que podría trastocar los planes de apertura del centro. "Si no, nos tememos que haya que empezar otra vez de cero", indicaron. Carcedo anunció en diciembre, tras un encuentro celebrado con la Ejecutiva local del PSOE en Langreo, la intención del Gobierno de designar en enero el equipo directivo encargado, entre otras tareas, de contratar al personal específico y las altas de servicios.

"Ahora lo que corresponde es exigir que se cumplan las promesas y que no quede en agua de borrajas", afirmó Esther Barbón, secretaria general de CC OO del Nalón, que añadió: "La Ministra, cuanto estuvo aquí, dijo que en el mes de enero se iba a nombrar al equipo directivo, que sería el pistoletazo de salida para la apertura del centro; estamos a mediados de febrero y todavía no tenemos ninguna noticia. Lo que nos queda es exigir que cumplan la promesa realizada antes de las elecciones, o mucho me temo que volveremos a empezar de cero".

Barbón resaltó que "si ahora no dejan nada hecho, ya sabemos la respuesta del futuro gobierno: que los anteriores no han hecho nada. Queremos pasar de las palabras a los hechos y tienen la oportunidad de ponerlo en marcha; la ministra es de aquí y conoce de primera mano el centro y los problemas que hay".

Por su parte, Ángel García, secretario comarcal de UGT, expuso que "viendo el panorama actual, no sé cuánto tiempo de reacción puede tener la Ministra para poner esto en marcha. Si hay alguna posibilidad, pedimos que la estudie y la intente llevar adelante de la manera que sea. Si no, nos veremos abocados a ver qué ocurre después de las elecciones y qué compromisos asume el que gane".