Izquierda Unida de Langreo aprueba la lista a las municipales, que encabeza Jesús Sánchez

La asamblea de Izquierda Unida (IU) de Langreo aprobó ayer por unanimidad la lista que se integrará en la candidatura conjunta con Podemos y Equo que se presentará a las próximas elecciones municipales. El Alcalde, Jesús Sánchez, que lideró la candidatura de la formación en los dos últimos comicios, encabeza la lista de la coalición de izquierdas, y será también el número uno de la futura candidatura de confluencia. En la relación aprobada por IU figuran tres concejales del actual equipo de gobierno: Blanca Pantiga, que ocupa el número dos; Antonio Giganto, el número tres, y Paula Díaz, el número seis.

Tras Giganto se sitúa Sheyla Suárez, que fue presidenta del Consejo de la Juventud de Asturias y pertenece a la comisión ejecutiva de CC OO del Nalón. Pablo Álvarez, en el quinto puesto, el coordinador local de IU, David Álvarez, y Erica Nieves Rubio, en las posiciones séptima y octava respectivamente, son nombres que, junto con Sheyla Suárez, no estaban en la lista de 2015 y que se incorporan ahora. "La lista fue aprobada unánimemente", afirmó el coordinador local de IU tras la asamblea celebrada en la casa de cultura de Sama.

El orden que ocuparán los integrantes de las tres formaciones no está aún cerrado y "queda algún fleco", que se dilucidará en horas ya que mañana finaliza el plazo de presentación de candidaturas para las primarias conjuntas. Se sabrá entonces si finalmente es esta la única lista, y ya queda ratificada, o si se presenta otra, lo que llevaría a un nuevo proceso de votación. Si no hubiese más listas que compitiesen con la ya conformada, la próxima semana quedaría proclamada. Si no "se ampliaría el proceso una semana", dijo el corportavoz de Podemos, Elías López. Desde ambas formaciones se considera que no es probable que se presenten otras candidaturas.

Podemos eligió el pasado mes sus integrantes en la lista de confluencia en unas primarias. El primer puesto es para Luis Baragaño, actual concejal de Hacienda, que obtuvo 213 votos. Le siguen el edil de Obras, Elías López, con 192 apoyos, y Rosa Prieto, coportavoz de Podemos, con 180. Cristina García (157 votos), Rubén Cámara (118), Javier Vázquez (103) y Rosario Hernández (70), edil de Medio Rural, son el resto de representantes de Podemos.