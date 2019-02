Leticia Sierra: "Quiero que el lector se pregunte qué haría él en esa situación"

"Quiero que el lector se pregunte: ¿qué haría yo en esa situación?", apuntó Leticia Sierra en la presentación de su primera novela, que lleva por título "Animal". El acto tuvo lugar en la librería mierense La Pilarica y contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

El encargado de introducir a la autora y su obra fue Luis García Pardo, expresidente de Radio Parpayuela, que, con el formato de entrevista, fue desgranando las motivaciones y esperanzas de Sierra. La escritora destacó que la década de experiencia profesional como periodista, iniciada como corresponsal de LA NUEVA ESPAÑA, le ha servido mucho a la hora de desarrollar una trama en la que la investigación tanto policial como periodística de un macabro crimen constituye el eje principal. Luis García Pardo destacó "la profunda mirada del mundo de la investigación criminal, lo que dota a la novela de autenticidad y credibilidad". Y es que la autora se ha valido de expertos y voluntarios para depurar el argumento y la escritura. Pardo señaló también el valor de una intriga que no se desvela hasta el último momento, con un ritmo casi cinematográfico, y que lleva al lector a plantearse hasta dónde puede llegar el ser humano si se deja llevar por sus instintos más bajos.

Leticia Sierra, accidentalmente nacida en Oviedo, de Pola de Siero de corazón y turonesa por régimen de gananciales, agradeció la ayuda recibida en la documentación y construcción de una historia que se integra en el género de la novela negra "que me gusta, en el que me encuentro cómoda y donde hay muchos de mis referentes, como Agatha Christie, Lorenzo Silva, Mary Higgins Clark o Camilla Läckberg". Sierra explicó que como periodista, "busco temas reales para mis historias". Ha desarrollado una trama protagonizada por un inspector de policía y una periodista, que siguen vías de investigación separadas, "pues uno y otra tienen objetivos distintos", en la que la acción discurre en escenarios asturianos como Oviedo, Mieres, Tazones y Noreña. "También quiero que esta novela sea un homenaje al periodista todoterreno, a esos corresponsales siempre dispuestos y capaces de cubrir cualquier tipo de suceso". Leticia Sierra explicó que "cuando me siento a escribir ya tengo toda la historia en la cabeza como si fuera una película".

Leticia Sierra anunció que ya trabaja en su siguiente obra, que estará protagonizada por el mismo dúo policía-periodista, que quizás acaben conformando una saga.