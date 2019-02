Los sindicatos critican la inexistencia de proyectos claros de reactivación en Hunosa

La negociación del futuro plan de empresa en Hunosa parece haber encallado en el aspecto de la diversificación. Y es que los sindicatos, que se reunieron ayer con la compañía, criticaron que o habías proyectos claros de reactivación.

Desde el SOMA se reclamó a la hullera estatal potenciar sectores como el metal-mecánico, la ingeniería, el energético-medioambiental, el agroalimentario, el biotecnologico o el sociosanitario "como base para la reactivación, pero sin ser excluyentes", destacaba José Luis Alperi, secretario general del sindicato. Desde la central también se pidió "mayor proactividad por parte de Sadim, filial de la hullera, a la hora de captar e implantar nuevas actividades económicas, a la vez que se deben crear alianzas con los principales grupos industriales de la región, o con entidades como el Incyde . Para Alperi, "resulta evidente que se debe dar un giro en la forma de trabajar de Sadim y la experiencia de estos 20 años desde su creación, debe servirnos para sacar conclusiones". Asimismo, el sindicalista apuntó que se han puesto sobre la mesa "las oportunidades de generación de empleo y recursos del patrimonio industrial minero, máxime cuando se ha recogido una línea específica en el plan de la minería".

Sin embargo, el secretario general de CC OO en Hunosa, Rubén García consideró que "sigue sin existir por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -accionista universal de Hunosa- ningún proyecto ni en diversificación ni en reactivación que pueda contribuir a mantener y generar empleo". Para el sindicalista, "no hay ningún tipo de propuesta para la generación de empleo alternativo, mas allá de declaraciones de buenas intenciones, que pueda sustituir al número de empleos que se pierden con la reducción de la actividad minera". Para García, "no se está proponiendo una transición de Hunosa hacia un nuevo modelo basado en energías alternativas y de futuro sino el remate final a la minería del carbón sin otra alternativa, no cumplen con su compromiso social con las cuencas mineras". En los planteamientos de diversificación, el sindicato insistió en potenciar la biomasa forestal y apoyar el I+D+i "dotando de los recursos financieros necesarios a emprendedores con startups de reciente creación o jóvenes talentos con un proyecto empresarial viable e innovador", destacaron.

Los sindicatos aprovecharon también la reunión de ayer para solicitar una reunión con la dirección de SEPI con la intención de agilizar la reunión "al máximo posible".