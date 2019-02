Afiliados de San Martín postulan a Enrique Fernández para la lista regional

Militantes del PSOE de San Martín han postulado al alcalde, Enrique Fernández, para formar parte de la lista autonómica socialista, que encabezará Adrián Barbón. "Hace unos días trasladé a los compañeros de partido que en mi caso ocho años eran suficientes en la Alcaldía porque era el horizonte que me había marcado desde el principio. Ahora los compañeros de San Martín me han propuesto para una de las candidaturas que los socialistas vamos a votar en Asturias, concretamente la lista regional", indicó ayer el propio Fernández.

El regidor explicó que "les he dicho que estoy a disposición del partido. Es otra responsabilidad, también al servicio de Asturias; ahí no opera ese plazo que me había autoimpuesto de 8 años". Fernández no quiso hacer cábalas sobre los respaldos que recibirá en la votación que se celebrará hoy, de 12.00 a 19.00 horas, en la Casa del Pueblo de El Entrego. "¿Apoyos? Lo sabremos al final cuando se haga una votación. Estoy muy tranquilo participando en el proyecto, respeto a otros compañeros que legítimamente han querido participar y habrá que configurar una lista que esperemos que sea la mejor para el PSOE".

Sobre una posible participaron en la lista al Congreso, Fernández esgrimió que, ante las especulaciones, "lo mejor es tomárselo con sentido del humor. He estado en varias quinielas y nunca me lo he tomado demasiado en serio, lo que me tomo en serio es la responsabilidad en la que estoy en cada momento y ahora estoy en la Alcaldía".