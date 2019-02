Marcelino García encabezará en Morcín la candidatura de un PSOE dividido

El actual secretario general del PSOE de Morcín, Marcelino García Suárez, será el candidato del partido en las elecciones municipales de mayo. El también portavoz municipal encabezará una candidatura sin presencia de críticos. Los acercamientos al anterior alcalde, Jesús Álvarez Barbao, para que regrese a la política tras su dimisión a finales de 2017 a raíz del afloramiento de tensiones internas han resultado infructuosos.

La división interna existente en el PSOE de Morcín quedaron perfectamente retratados en la asamblea en la que se aprobó la lista electoral. La propuesta de la actual dirección logró 14 votos a favor, uno más de sus integrantes. Se contabilizaron otros 14 votos en blanco y otro nulo. Es decir. La lista electoral obtuvo un apoyo inferior al 50 por ciento. "No es la situación ideal pero seguiremos a delante. Lo que no podemos hacer es no presentar candidatura. Por nuestra parte hemos dado las máximas facilidades para que todos se pudieran integrar en el proyecto", señaló Marcelino García. Los críticos tienen otra visión: "No se hacho lo suficiente para cohesionar el partido", explicaron exdirigentes locales.

Junto con Marcelino García integran la candidatura socialista Margarita García, Andrés Vallina, Aida Arnaldo. Luis Ángel Martínez, Zoe García, Santiago Fernández, María Aurora iglesias, Fernando Muñiz y María del Mar Gallo Fernández.