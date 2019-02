Cuando la risa ayuda a curar

El fallo de los premios "Mierense del Año", que cumplen su cuadragésimo sexta edición, es una ocasión muy esperada en la villa. Y es que los galardonados suelen ser personas que desempeñan una labor solidaria y desinteresada, pero que no siempre tiene un reconocimiento público. En esta ocasión, la asociación decidió conceder sus galardones anuales a Yolanda Díaz Calvo y Sabino Canga Ardura. La primera forma parte del grupo "Clowntigo", unos payasos terapéuticos que, de manera desinteresada, acude al área de oncología infantil del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para hacer más llevadera la recuperación de los pequeños. Canga Ardura es el responsable en Mieres de la asociación de párkinson. Diagnosticado en 2008 de esta enfermedad, hace una encomiable labor buscando fondos para la entidad, ya sea con mercadillos solidarios u organizando actividades culturales.

Fue el presidente de la asociación "Mierense del Año", Laudelino Rodríguez, fue el encargado ayer de anunciar el fallo del jurado. También dio cuenta de una situación un tanto especial. En lugar de anunciar tres premiados como era tradición, en esta ocasión sólo hubo dos, "y puede que el año que viene sólo tengamos un galardonado", apuntaba. La razón de esta reducción del número de premiados se debe, como explicó Rodríguez, a la ausencia de candidaturas. En esta ocasión, el jurado contó con una docena de candidaturas, "pero cinco de ellas no reunían las condiciones necesarias para el 'Mierense del Año', aunque sí para otros premios". El acto de entrega de los galardones está previsto para el próximo 5 de abril. Junto a las distinciones anuales, también se darán otros distintivos honoríficos de la asociación. En este caso, el fallo se dará a conocer el próximo 5 de marzo. Asimismo, Rodríguez anunció la celebración de unas jornadas culturales los días previos al acto de entrega, concretamente los días 3 y 5 de abril.

El presidente de "Mierense del Año" dio cuenta también de la emoción que se vive al llamar a los galardonados. "Sabino Canga esta muy emocionado al otro lado del teléfono, me recordó a otra ocasión que galardonamos a Gabriel Hernando, 'Pope', y casi se desmayó al enterarse, esta emoción compensa el trabajo que desarrollamos durante todo el año para estos galardones", apuntó.

En la lectura del fallo estuvo presente el teniente de alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, quien aseguró que "es imposible superarse más, cada vez se hace más difícil encontrar gente que pueda ser premiada". Asimismo, agradeció el trabajo del colectivo y destacó la labor de los premiados de este año.

Yolanda Díaz, que acudió a la presentación, apuntó que "no me lo podía creer cuando me llamaron, porque nuestra labor es muy poco conocida y lo que más me satisface del premio es justamente eso, que se va a conocer el trabajo que desarrollamos". Sabino Canga, por su parte, afirmó al otro lado del teléfono que el galardón concedido por la asociación "Mierense del Año" "no me pertenece a mí, sino a todos los miembros de la asociación, a todos los compañeros que colaboran con nosotros, yo soy únicamente el de los recados".