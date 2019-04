La alcaldesa de Lena se defiende de la denuncia por Aqualia: "Todo es legal"

"No hay nada ilícito, todo es legal y transparente en este Ayuntamiento". Así defendía ayer la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, el buen hacer tanto de sus concejales como de ella misma, que ayer volvió a enturbiarse tras iniciarse un nuevo proceso judicial por la prórroga del contrato de gestión de las piscinas. Sin embargo, afirma, la prórroga de cinco años ya estaba contemplada en el contrato de gestión firmado hace once años con la compañía. Álvarez estuvo respaldada ayer no sólo por sus compañeros de IU, sino también por la mayoría de la Corporación lenense (PP y Compromiso por Lena), a excepción de los ediles del PSOE.

La denuncia partió de un anónimo que recibió la Fiscalía, quien trasladó la causa al juzgado de Lena. En el anónimo se hacía referencia a que la prórroga podía haberse aprobado a cambio de contratar al marido de la alcaldesa. Gema Álvarez rechazó esta denuncia de pleno y aseguró, además, que su marido "no está contratado por Aqualia". La regidora explicó que, aunque la prórroga estaba contemplada en el contrato original, solicitó a la secretaria municipal un informe para avalarlo. La secretaria dio su visto bueno, por lo que finalmente se acabó firmando.

No es la primera vez que intentan llevar a los tribunales a la alcaldesa de Lena. También lo hicieron con su antecesor, el excoordinador de IU en Asturias, Ramón Argüelles, sin conseguir que fuera condenado. Pero sí ha cambiado algo. "Antes las denuncias venían del PSOE y ahora proceden de anónimos", apuntó Gema Álvarez. Y es que también se denunció, a través de un anónimo, el caso de la permuta para los terrenos donde se va a levantar el nuevo centro de salud de Pola de Lena, la compra de un mueble con la tarjeta del Ayuntamiento que se ubicó en el despacho de Alcaldía o los mismos planes de empleo. Todas estas denuncias, como resaltó ayer la regidora, "acabaron en nada".

Aún así, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la Alcaldesa aseguró que "colaboraremos en todo momento con la justicia y les daremos toda la información que nos pidan". De momento, Álvarez no ha sido citada.

Junto a la regidora se sentaron ayer los portavoces del PP y Compromiso por Lena, Ramón Marinero y Agripino Pérez, quienes mostraron su respaldo a la regidora. Marinero criticó la "falta de honestidad de quien envía esos anónimos denunciantes" y aseguró que estas cosas "hay que hacerlas a la cara". También aprovechó para criticar a los socialistas ausentes: "Si fuera por ellos, no se haría nada en Lena, lo único que hacen es emponzoñar y ensuciar por el interés del partido y no por el del pueblo". Pérez, por su parte, dejó constancia de que su grupo "conocía el convenio y no hay ninguna ilegalidad". Asimismo, defendió una política "que no cree un clima de desconfianza entre los vecinos".