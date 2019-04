El portavoz del PP en Lena dimite pero no dejará el acta de concejal

El portavoz del grupo municipal del PP en Lena, Ramón Marinero, anunció esta mañana que abandonaba la representación del partido y pasaba a ser no adscrito, tras haber sido desacreditado por la junta local del PP lenense por manifestar públicamente su apoyo a la alcaldesa, Gema Álvarez (IU), por el procedimiento judicial abierto contra ella por la prórroga del contrato de la piscina.

En un escueto comunicado, Marinero asegura que cuando decidió entrar en la política municipal hace ocho años, "mi único objetivo fue trabajar por y para los vecinos de Lena, nunca pretendí medrar ni vivir de la política". Desde el primer momento, como apuntó, "actué según mis convicciones y dentro de la línea ideológica de mi partido, siempre con las miras puestas en la mejora del concejo y de las personas que depositan su confianza en sus representantes, independientemente de sus ideologías o preferencias políticas".

Sin embargo algo cambió tras su intervención pública la semana pasada junto al equipo de gobierno de Lena y el portavoz de Compromiso, Agripino Pérez, donde criticaron las "denuncias anónimas que llegan al Ayuntamiento sobre temas que afectan a todo el concejo". Al día siguiente, el PP de Lena "optó por desacreditar mi postura, sin tan siquiera ponerse en contacto conmigo, y pese a contar con el beneplácito de mi compañero del grupo municipal popular para la asistencia a la rueda de prensa".

En el comunicado del PP lenense, el partido se desvinculaba de las declaraciones de Marinero. Sin embargo, este último consideró que "solo tenía la intención de desacreditarme, y dejaba clara una evidente falta de confianza y apoyo hacia mis actuaciones".

Por todo ello, Marinero anunció que "he tomado la decisión de abandonar la representación que ostento en el Consistorio tanto de concejal como de portavoz municipal del Partido Popular". Sin embargo, no dejará su acta de concejal, pasando a ser considerado como no adscrito. "No voy a dejar mis funciones como concejal por respeto a las personas que depositaron su confianza en mí durante las pasadas elecciones, y permaneceré en el Ayuntamiento como concejal no adscrito hasta los comicios de mayo; en ese momento daré por finalizada mi etapa política en el Ayuntamiento de Lena".

Con esta decisión, "mi intención es no interferir ni entorpecer los trabajos y actuaciones de la junta local del Partido Popular, y espero que unido a las decisiones tomadas, supongo que bien estudiadas y meditadas por la dirección del partido en Oviedo, sean el acicate para la obtención de unos buenos resultados electorales en el concejo". Por último, Marinero mostró su deseo, tanto al partido en Lena como a su presidente, que también es el candidato a la Alcaldía por Lena, Fernando Secades, "mucha suerte en su cometido y en el apoyo de los lenenses, porque creo que la va a necesitar".