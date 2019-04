Arranca la Folixa en Mieres

La Folixa na Primavera ya retumba en Mieres. La fiesta local arrancó con el espiche de les pipes de sidra: "¡Salud par todos!", gritó el alcalde, Aníbal Vázquez tras dar cuenta de los primeros culines.

Alberto Cienfuegos, "Michel", se ha subido al escenario del parque Jovellanos para dar el pregón de la fiesta. "Mieres es nuestra casa y de ella no nos movemos, no nos moverán. Aquí están nuestras raíces y nuestra historia y no renunciamos a ella". La receta para este año no difiere de anteriores citas: miles de litros de sidra gratuita, buena música y tres días repletos de tradición asturiana.

El arranque de la Folixa incluye hoy viernes la entrega del distintivo "Fini Suárez" al acordeonista Xuan Nel Expósito; tonada con Sandra Alvarez, José Manuel Collado Patricia Pariente y José Manuel García que también será presentador, y acompañamiento de los gaiteros Ricardo Soberado y Víctor Manuel Álvarez; actuación de la Banda de Gaitas "Villa de Mieres"; cancios de chigre en Sidrería Barolaya y Plaza San Juan, en Requejo, a las 21 horas, y Sidrería Solana y Vinoteca Mieres, las 21:30 horas; para llegar a las 23 horas al comienzo del concierto de Nando Agüeros en el Parque Jovellanos, al que seguirá a partir de la una de la madrugada el grupo irlandés "Back West" del que se tienen las mejores referencias.