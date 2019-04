La central afirma que no hay avances para abrir el complejo de Barros

José Manuel Zapico estuvo acompañado en Langreo por Esther Barbón, secretaria general de CC OO en el Nalón. Ambos aprovecharon para hacer una análisis en clave local en que denunciaron los retrasos de dos proyectos emblemáticos como el centro neurológico de Barros y la culminación del soterramiento de las vías de Feve.

"Llevamos meses denunciando que las Cuencas, y el Nalón en este caso, viven una situación dramática con el aumento de la pobreza de muchas familias y el desempleo", afirmó Zapico, apara añadir que "las administraciones, en vez de cooperar entre ellas para compartir recursos y tener una posición de fuerza en el conjunto de Asturias, compiten por duplicar equipamientos, con una política del PSOE que está siendo muy seguidista por parte de determinados alcaldes en la comarca, lo que impide golpear más fuerte para exigir las inversiones, que tienen que ser una realidad cuanto antes". Y añadió: "Deberíamos estar pensando más en un proyecto para la próxima década que pensar en proyectos que deberían ser una realidad hace diez años".

En opinión de Esther Barbón, con el soterramiento llueve sobre mojado y "por eso hemos participado en las movilizaciones. Es un nuevo retraso, un engaño y un ninguneo por parte del Estado a esta comarca. Es un problema comarcal, la cicatriz está en Langreo, pero afecta a toda la infraestructura de Feve". Sobre el centro neurológico de Barros, "queremos denunciar que tenemos promesas pero no hechos. A día de hoy no tenemos ninguna relación de puestos de trabajo sobre el centro de día, que se supone que va a abrir antes del verano. No tenemos ninguna fecha y sólo tenemos las promesas de la ministra Carcedo".

Barbón esgrimió, además, que "estaremos atentos al plan de navegabilidad de los pantanos y al Plan de Hunosa, algo imprescindible para el Valle y exigiremos las inversiones que ahí se plantean. Y también estaremos vigilantes para que Iberdrola no se vaya de rositas y apoyaremos cualquier movilización laboral que se lleve a cabo en el Valle y en la que sea necesaria nuestra colaboración".