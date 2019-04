Riosa tiene 193.883 euros en facturas sin pagar, denuncia el PSOE

La candidata del PSOE a la alcaldía de Riosa, Ana Isabel García, considera que el actual gobierno local de IU ha desarrollado durante el mandato que ahora culmina una gestión "irresponsable". Los socialistas esgrimen una serie de datos y valoraciones para sostener esta crítica.

El PSOE acusa a IU de haber endeudado el Ayuntamiento. "El gobierno local cerró 2018 con 258 facturas impagadas por importe de 193. 883 euros y un préstamo de 195.000", esgrimen los socialistas riosanos. Del mismo modo afean a la alcaldesa, Ana Díaz, que no haya elaborado el presupuesto del actual ejercicio.

Ana Isabel García considera que la gestión económica del Ayuntamiento de Riosa no soporta una comparación con el periodo en el que José Antonio Muñiz estuvo como regidor, siendo el consistorio uno de los pocos que no cayó en el pozo de la deuda durante la crisis: "La realidad ahora es que el Ayuntamiento no paga el alumbrado público desde junio". Del mismo modo, los socialistas critican que el gobierno local "no haya sido capaz de garantizar el pago de los servicios básicos del concejo en los dos últimos años".

Las relaciones entre el gobierno local de IU y el grupo municipal del PSOE han sido muy tensas durante todo el mandato. La crispación ha ido en aumento tras denunciar IU al anterior gobierno socialista por invertir fondos en suelo contaminado, concretamente las clausuradas minas de Texeo, lugar en el que se invirtieron fondos europeos para su promoción turística.