La alcaldesa de Riosa defiende su gestión a pesar de las acusaciones de los socialistas

La alcaldesa de Riosa, Ana Díaz (IU), salió al paso ayer de las acusaciones vertidas por el PSOE, que denunciaban la existencia de 258 facturas impagadas por importe de 193.83 euros, afeando la gestión de la coalición de izquierdas durante estos últimos cuatro años. Díaz quiso señalar que "muchas de esas facturas de las que hablan están ya pagadas" y aludió a un pleno extraordinario donde se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito, "para pagar las facturas pendientes". Pleno donde los socialistas "decidieron ausentarse", subrayó.

Los socialistas de Riosa, encabezados por su candidata a la Alcaldía, Ana Isabel García, también hacían referencia a un préstamos de 195.000 euros. La regidora matizó que "no se trata de un crédito, sino una operación de tesorería con el Principado que se devolverá este mismo año". Para Díaz, los socialistas "sólo saben sacar datos económicos para criticar nuestra gestión y no tienen otros argumentos". La alcaldesa admitió que, cuando llegaron al gobierno local, "nos encontramos con un ayuntamiento sin deudas, es verdad que había superávit, pero el presupuesto municipal es para emplearlo en los vecinos y en el concejo". Aún así, aseguró que el Ayuntamiento "no tiene de, momento, ningún crédito; sí lo tuvo durante la época en la que gobernaba el PSOE y nosotros lo apoyamos porque entendíamos que era para el beneficio del concejo".

Díaz también quiso defender su gestión durante estos últimos cuatro años, donde el concejo "ha experimentado un cambio considerable". Así, afirmó que "no hay un sólo pueblo en el que no hayamos actuado, también en los depósitos de agua, que suponían un importante problema, y nuestra intención es seguir así porque tenemos que segur ofreciendo servicios a los vecinos, y eso sí, hay que pagarlos".

No es la primera vez que el PSOE critica la gestión del gobierno local de Riosa de IU, de hecho la relación entre ambos partidos ha sido muy tensa durante la mayor parte del mandato sin que haya habido puntos de encuentro.