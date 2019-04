María Esther García: "En estos tiempos hay que defender la poesía"

La escritora María Esther García López presentó su último poemario "El Color de los días", editado por BAJAMAR, en el marco de las instalaciones del Centro de Creación Escénica "Carlos Alvarez Nóvoa" de La Felguera. El acto estuvo organizado por el propio Centro en colaboración con el Colectivo "Les Filanderes" y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

El escritor Javier García Cellino, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, ejerció como maestro de ceremonias en la puesta de largo del libro, que se ha editado simultáneamente en asturiano y castellano y en volúmenes independientes. Cellino destacó la larga trayectoria de María Esther García como escritora, tanto de poesía como de narrativa y cuentos infantiles. Y puso de manifiesto que también colabora con este diario en sus ediciones de Avilés y Oriente, además de ejercer en la actualidad como presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias.

"Los amaneceres en Asturias tienen algo de especial y mucho de incierto, pues nunca sabes si la luz que vemos a primera hora de la mañana va a clarear o por el contrario será mucho más oscura y eso es lo que he querido plasmar con el título del libro", aseveró la autora. Al tiempo, dejó patente que "en este libro he querido plasmar que la vida es luz y sombra y por eso en estos versos hay el color de la ausencia, de la infancia, del amor, el desamor, la soledad y las pérdidas".

Del mismo modo, puso de manifiesto que "los poetas no podemos desprendernos del lugar en el que nacimos y vivimos y yo, que soy de aldea aunque he vivido también en grandes ciudades, llevo muy dentro el sonido del río, los animales, la naturaleza que me rodeaba cuando era pequeña". "Eso es algo que inevitablemente se plasma en mis poemas de un modo u otro", añadió.

García reconoció su especial querencia por la luna, como un elemento esencial que aparece en muchos de sus poemas y del amor: "Un amor con mayúsculas que no tiene por qué ser solo el pasional y que concibo siempre como un elemento salvador". Por otra parte, subrayó que para ella, es esencial el correcto manejo del lenguaje y la técnica pero sobre todo "tener la capacidad para pulsar el alma de los lectores y provocarles todo tipo de emociones". "Creo que los escritores tenemos la obligación de llegar al alma de quienes nos leen para que de un modo u otro hagan suyos nuestros escritos y encuentren el placer que por otra partes, siempre es efímero, como el tiempo", destacó la poeta.

"En estos tiempos que corren es vital defender la poesía, considero que es un vehículo para transmitir alegría, deseo, felicidad y esperanza y por eso no podemos dejar de intentar hacer de este mundo un lugar mejor y desde luego, mucho más poético", expuso.

Los músicos Carmen Brañanova a la guitarra y Toni Valdés, voz, cerraron el acto con la interpretación de varios boleros, rancheras y canciones de amor como broche de oro a un acto lleno de palabras, versos y música que hicieron las delicias de los presentes.