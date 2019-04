El portavoz del PP de Lena dimite a un mes de las elecciones: "No me arrepiento de nada"

Vuelco en el Ayuntamiento de Lena a sólo un mes de las elecciones municipales y regionales. El portavoz municipal, Ramón María Marinero, ha dimitido esta mañana de su cargo. El concejal tomó la decisión después de que su partido le "desautorizara" tras dar su apoyo a la alcaldesa, Gema Álvarez (IU).

Los hechos tuvieron lugar hace dos semanas. Fue entonces cuando una denuncia anónima abrió una investigación a la alcaldesa por un presunto caso de cohecho.

Todos los grupos municipales, salvo el PSOE, la apoyaron. Pero la dirección del PP desautorizó, de alguna forma, a su portavoz. Según Marinero, "(el PP de Lena) optó por desacreditar mi postura, sin tan siquiera ponerse en contacto conmigo, y pese a contar con el beneplácito de mi compañero del grupo municipal popular para la asistencia a la rueda de prensa".

En el Pleno de esta mañana ha recibido el apoyo de todos sus compañeros. Así, Marinero ha señalado que "no me arrepiento de nada". "Posiblemente, algunas veces dije algunas cosas porque soy incontinente verbal, pero ya me conocéis", ha subrayado.

Ha asegurado que, en los últimos cuatro años, "he apoyado cosas que me hacen sentir bien con mis vecinos. Me voy con el orgullo de haber participado en proyectos muy importantes para Lena".