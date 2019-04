San Martín lanza una campaña contra la violencia de género con el apoyo de la hostelería

La Concejalía de Igualdad de San Martín del Rey Aurelio ha anunciado esta mañana la puesta en marcha de una campaña contra la violencia de género, impulsada desde el Consejo Municipal de la Mujer, que se desarrollará a través de la hostelería del municipio. Para ellos se repartirán de manera gratuita 70.000 servilletas de mesa acompañadas de dos lemas impresos: "No es no" y "Tu silencio es letal, denuncia".

"El objetivo de esta iniciativa pasa por hacer reflexionar a la población a cerca de las agresiones sexuales que sufren muchas mujeres en nuestro país, y lanzar un mensaje claro y contundente al respecto a la sociedad que no es otro que cuando una mujer dice no es no, y que un silencio también es un no", explicó la concejala de Igualdad, Cintia Ordóñez. Además, la campaña recoge un segundo mensaje para que tanto la víctima como terceras personas conocedoras de los hechos denuncien cualquier situación de violencia machista. "El silencio puede matar a las mujeres, por ello con el segundo lema de la campaña 'Tu silencio es letal, denuncia' queremos apelar a las víctimas para que denuncien y se apoyen en los recursos que ofrece la administración pública para salir adelante", señaló la edil.

La concejala de San Martín hizo "un llamamiento a todas las personas que son conocedoras de casos de violencia de género para que no miren para otro lado, porque su silencio es cómplice, y pongan en conocimiento los hechos ante las administraciones públicas o las fuerzas de seguridad del Estado", apeló. A partir de hoy, y durante los próximos días, desde la Concejalía de Igualdad se irán visitando los bares del municipio para informarles de la campaña, ofrecerles de manera gratuita el material y pedirles su colaboración en la difusión de la misma. Las servilletas también se distribuirán por los locales de los centros sociales municipales.

La experiencia se pone en funcionamiento con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A esta iniciativa hay que sumar un curso de defensa personal gratuito para mujeres que será impartido en mayo por el profesor de karate José Ramón Álvarez Ruiz- Huidobro, cinturón negro, 7º Dan. Será en el polideportivo de Blimea, los días 10, 17, 24 y 31, de 19,00 horas a las 21.00 horas. Las personas interesadas deben inscribirse llamando a los teléfonos 608 24 72 42 / 985 65 76 30.

También en el mes de mayo, la Concejalía de Igualdad pondrá en marcha un taller de autoestima y empoderamiento para mujeres, que se impartirá los días 9, 16, 23 y 30 de mayo, de 17.30 a 19.30 horas, en la Casa de Encuentro de las Mujeres, en Sotrondio. Las plazas son limitadas y pueden reservarse en el número 985 65 76 30.