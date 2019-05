Dimite Ramón Marinero, el edil "desobediente" del PP de Lena

Ramón María Marinero, ya exportavoz del PP de Lena, fue un concejal "desobediente". Pero solo si el adjetivo incluye la mejor de sus acepciones: no escuchaba el ideario del partido, si no entendía que era lo mejor para sus vecinos. Fue por libre cuando se encerró por los mineros, en el año 2012; cuando apoyó mociones en favor de la Memoria Histórica, "porque son víctimas y vecinos"; y una última vez: el día que apoyó a la alcaldesa, Gema Álvarez (IU), tras conocerse una denuncia por presunto cohecho que surgió de un anónimo presentado en Fiscalía. La dirección de su partido le desautorizó y el respondió anunciando su dimisión. En el Pleno, ayer, se emocionó por el apoyo de sus compañeros de Corporación. Pero no cambió el paso: "No me arrepiento de nada".

Para entender la renuncia de Ramón María Marinero hay que retroceder dos semanas atrás. Fue entonces cuando se hizo pública la investigación a la Alcaldesa por la contratación de su cónyuge en una empresa que podría estar relacionada con Aqualia (firma que gestiona la piscina del Masgaín). Todos los partidos, excepto el PSOE, la arroparon y defendieron su buen hacer. Pero el nuevo presidente del PP, Fernando Secades, se desvinculó del apoyo: "Hemos considerado que no debemos hacer ningún ataque a la Alcaldesa ni al equipo de gobierno, ya que creemos en la presunción de inocencia de momento hay una denuncia que no implica imputación. Pero del mismo modo, no vamos a apoyar una causa de la que no tenemos certeza", argumentó entonces.

Marinero anunció su dimisión unas horas después. El Pleno la hizo oficial ayer, en el primer punto del orden del día. Socarrón, aunque emocionado, Marinero aseguró que "no me arrepiento de nada. Aunque hay cosas que podría haber dicho de otra manera, pero ya sabéis que tengo incontinencia verbal". De ese hablar sin medir sabía su compañero en la bancada, Manel Arbesú (PP), que confesó haberle dado "algunos pellizcos" para que se frenara. "Lo cierto es que todo lo que he hecho estos últimos cuatro años lo volvería a hacer", reiteró Marinero, refiriéndose a las actuaciones que más polémica han generado en los últimos meses.

Proyectos de suma importancia para el concejo, que él apoyó siempre: la permuta del suelo de Asla para la construcción del centro de salud y la mejora del campo de fútbol, entre otros. "Si tuviera que usar una palabra para definirte, esa palabra sería auténtico", le dijo la alcaldesa, Gema Álvarez. En el mismo tono se dirigieron a él todos los miembros de la Corporación. Incluso desde el PSOE, el partido con el que más encontronazos ha tenido: "Deseamos que todo te vaya bien", le dijo la concejala María José Sánchez.