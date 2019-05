Foro reclama la "modernización y reapertura inmediata" de las piscinas de Pénjamo

El presidente de Foro Langreo y candidato a la Alcaldía del concejo, José Manuel Tamargo, aseguró hoy que para la formación "es una prioridad el adecentamiento, modernización y reapertura inmediata de las piscinas de Pénjamo". "Durante los últimos 8 años, desde Foro ya alertábamos de que era el momento de tomar las iniciativas pertinentes encaminadas a la apertura de unas instalaciones cerradas de forma unilateral por el gobierno socialista del señor Areces en octubre de 2010. Ocho temporadas después nos encontramos con una infraestructura paralizada". Y añadió: "Las conocidas piscinas de Pénjamo se encuentran en estado de ruina, sin visos de que, para las próximas fechas, estén en disposición de ser utilizadas, todo ello motivado por la pasividad y negligencia de la administración regional, mientras el PSOE de Langreo ha mirado para otro lado".

Tamargo lamentó que "no hay peor cosa que hacer promesas electorales a sabiendas de que no se tiene intención de cumplirlas, como han hecho desde el PSOE con estas piscinas de Langreo, lo que constituye la prueba evidente de la falta de voluntad y compromiso con el concejo, pues han tenido ocho años para llevarlo a cabo y no lo han hecho. Ni el PSOE, ni sus socios en los presupuestos del Principado de Asturias, tanto el PP, Ciudadanos, IU como Podemos, han realizado ninguna acción o iniciativa más allá de palabrería, gestos propagandísticos y comentarios sin sustento documental alguno de la preocupación y de las reuniones que dicen haber tenido para afrontar esta situación". Todo esto "deja claro a todas luces que resolver esta cuestión no forma parte de sus prioridades, y a esto se le denomina mentir con alevosía".

En opinión del candidato de Foro a la Alcaldía del concejo "en Langreo no pretendemos que nos regalen nada, pero no podemos permitir que nos arrebaten lo que es nuestro y permanecer de brazos cruzados ya que, una vez más, observamos con evidente enojo cómo desde los diferentes gobiernos socialistas del Principado, apoyados durante la pasada legislatura por todos los partidos menos Foro, se da la espalda a nuestro concejo y a sus vecinos, lo que es una muestra más del poco peso específico de los candidatos de PSOE, PP, Ciudadanos, IU y Podemos en sus respectivas formaciones. Esto acredita que, tanto en la Junta General como en Langreo, Foro es el único partido que desde 2011 mantiene el compromiso de llevar a cabo un proyecto de futuro y sostenible para las instalaciones de La Reguera".

"La conclusión a la que podemos llegar", prosiguió Tamargo, "es que, en la actualidad, en nuestro municipio todas las formaciones políticas con representación municipal han pasado olímpicamente de devolver a los vecinos de Langreo lo que de forma unilateral les fue arrebatado por un gobierno socialista, en coalición con IU, en el año 2010, de espaldas al Ayuntamiento de Langreo y al resto de la sociedad langreana", subrayó. Esta manera de actuar deja claro "que no les interesa la puesta en funcionamiento de este equipamiento de La Reguera, no vaya a ser que se enfaden sus superiores".

Para Tamargo, "sin infraestructuras básicas, sin instalaciones modernas, sin equipamientos que proporcionen calidad de vida, será imposible detener la caída demográfica de Langreo, la cual sufrimos desde que la izquierda asumió el poder del concejo. Así lo reflejaremos en el programa con el que concurriremos a las presentes elecciones, con el matiz de que nosotros sí vamos a cumplir con todo aquello a lo que nos comprometemos".