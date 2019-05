IU de Sobrescobio pide consenso en la reforma de la carretera local

El candidato a la Alcaldía de Sobrescobio por la Izquierda -la coalición formada por Izquierda Unida (IU) e Izquierda Asturiana (IAS)- Alejandro Alonso, hizo ayer un llamamiento a la máxima participación para permitir un cambio en el Ayuntamiento que ponga fin "a las políticas viciadas fruto de años del gobierno socialista". Para el cabeza de lista de la formación de izquierdas "es necesario un cambio, creemos que son necesarias unas políticas que sirvan para gobernar pensando en todos los vecinos y no en unos pocos como se está haciendo hasta ahora". Por eso, agregó, la coalición que lidera "creemos que tenemos la capacidad y la gente necesaria para ello".

El cabeza de lista ofreció un "gobierno honesto y para todos sin importarnos quienes son". Sobre su programa electoral, Alejandro Alonso puso sobre la mesa una de las iniciativas más importantes para el municipio coyán. "En estos momentos está en marcha un proyecto muy importante, como es la reforma de la carretera SC2 y que, a pesar de la trascendencia del mismo, se está haciendo sin tener en cuenta las peticiones de vecinos y vecinas", dijo Alonso. El responsable de Sobrescobio por la izquierda señaló que este proyecto se está realizando sin el consenso con los vecinos y sin tener en cuenta sus alegaciones. "Creo que con el voto de todos y todas podemos cambiar ese proyecto; podemos hacer que esas alegaciones que no están siendo escuchadas sean escuchadas y tengamos un proyecto con el consenso de todos y que, sobre todo, no divida a los vecinos y no destroce nuestros pueblos", apuntó.

Alejandro Alonso estuvo rodeado durante la presentación de su candidatura a la alcaldía por la cabeza de lista de Izquierda Unida a la presidencia del Principado de Asturias, Ángela Vallina, y por el diputado regional de la formación Ovidio Zapico, además de por otros miembros de la lista.