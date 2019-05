Jesús Sánchez reclama a la oposición municipal que apoye la solicitud

El Ayuntamiento de Langreo ya remitió los tres proyectos que exige que sean financiados con cargo a los fondos mineros. A la actuación que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Energía, y el Principado aprobaron de los propuestos por el Consistorio langreano se unen otras dos obras. Se trata de los accesos rodados y peatonales al futuro recinto ferial de Talleres del Conde, en La Felguera, que alcanza los 4,3 millones de euros de inversión.

El Alcalde, Jesús Sánchez, no está conforme con las iniciativas de impulso municipal aprobadas para su concejo. Por eso, ha enviado otros dos proyectos no incluidos, que se unen a la conexión de los polígonos de La Moral y Valnalón, actuación que sí dispone de financiación de fondos mineros (2,1 millones más el coste de las expropiaciones). El regidor aseguró que "cuando se confirme la selección de proyectos realizada, si no se incluyen estos tres, recurriremos en la vía administrativa y si es necesario a la judicial".

Sánchez considera que este es un reparto "injusto, que perjudica al Ayuntamiento de Langreo" y se pretende financiar actuaciones "que tendrían que ser abordadas con presupuestos ordinarios ya que estos tendrían que estar destinados a iniciativas de reactivación económica". El acceso rodado y peatonal a los Talleres del Conde es "imprescindible" para desarrollar un proyecto de recinto para eventos, subrayó el Alcalde. Esos terrenos "están cubiertos de vegetación" y sin uso.

Sánchez aseguró que, "hace años, en el gobierno socialista local alguien tomó la decisión de expropiar los terrenos (a Duro Felguera), que entre ese coste y las actuaciones posteriores se incrementó hasta los 1,5 millones de euros". Ahora, "están criando ortigas", añadió.

Ahora, apuntó el Alcalde, "las administraciones central y regional tienen la oportunidad de resolver ese dispendio, haciendo útiles esos terrenos, que sin mejorar la comunicación no sirven para nada". "Si hubiese voluntad política se podría iniciar la licitación de los dos proyectos centrados en los Talleres del Conde mañana mismo", aseguró ayer Jesús Sánchez.